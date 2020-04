Vor dem Kollaps

Mohammed Alwafi/XinHua/dpa Zwei Männer spazieren zwischen den Überresten im Krieg zerstörter Fischerboote (Hadscha, 1.4.2020)

Am Karfreitag wurde im Jemen der erste Fall einer SARS-CoV-2-Infektion registriert, wie Al-Dschasira berichtete. Der Fall trat in der Provinz Hadramaut auf, die in Teilen von Al-Qaida und der Regierung um Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi kontrolliert wird, die von der Koalition aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Unterstützung erhält.

Darüber hinaus gibt es bislang keine bestätigten Coronavirusinfektionen im Land, was Quellen aus dem von Ansarollah (als »Huthis« bekannt) geführten Gesundheitsministerium und zwei deutsch-jemenitischen NGO gegenüber der jungen Welt bestätigten. Im Großraum Nahost – wo weit über 100.000 Infizierte registriert wurden, drei Viertel davon im Iran – war der Jemen das letzte Land ohne Coronavirusfälle.

Einerseits kann dieser Umstand mit der nahezu hermetischen Land-, Luft- und Seeblockade erklärt werden, die die Koalition dem Jemen seit Kriegsbeginn im Frühjahr 2015 auferlegt hat. Schließlich geht maximale Isolation vom Rest der Welt mit einem minimierten Transmissionsrisiko einher. Andererseits ließen fünf Jahre erbarmungslosen Bombardements ein stark zerstörtes Gesundheitssystem zurück, was die Frage aufwirft, ob potentielle Fälle im Jemen auch nur im Ansatz detektiert werden könnten. Die WHO warnt vor einer »Explosion der Zahlen«, sollte das Virus sich einmal ausbreiten. Was Jahre saudisch-emiratischer Kriegsverbrechen nicht zu erreichen vermochten, hängt mit dem drohenden Coronavirusausbruch nun wie ein Damoklesschwert über dem Jemen: der vollständige Kollaps des Landes.

Seit Anfang März werden weitreichende Präventivmaßnahmen angewendet, um den potentiellen Ausbruch im Keim zu ersticken – in den von Ansarollah kontrollierten Provinzen, in denen rund drei Viertel der Bevölkerung leben, ebenso in den von der Koalition kontrollierten Gebieten. »Wir arbeiten Tag und Nacht, um [eine Epidemie] zu verhindern«, erklärte Yousef Alhadri, Sprecher des Ansarollah-Gesundheitsministers Taha Al-Mutawakel, gegenüber jW, »trotz unserer schwierigen Lage«.

Minister Mutawakel wies 18 Krankenhäuser an, sich mit Hochdruck auf die Ausbildung von epidemiologischem Fachpersonal zu konzentrieren und schickte im großen Stil Medizinstudierende von den Unis an die Krankenhäuser. Das Wirtschaftsministerium hat eine Textilfabrik wiedereröffnet, in der 160 Näherinnen in Schichtarbeit 16.000 Schutzmasken am Tag nähen.

Saudi-nahe Medien berichteten, Ansarollah hätte bereits am 16. März die Grenzen zwischen den Territorien der zwei rivalisierenden Regierungen geschlossen, während Ayesh Al-Sanadi, Sprecher der Hamburger NGO »Insan – Für Menschenrecht und Frieden«, gegenüber jW bestätigte, dass zumindest die Grenzkontrollen drastisch verschärft wurden. Auch müssten sich Personen, die in den Jemen einreisen, 14 Tage lang im Grenzgebiet in Quarantäne begeben, so Al-Sanadi.

Alle öffentlichen Veranstaltungen wurden abgesagt. Cafés, Restaurants, Parks, Schulen, Marktplätze und Moscheen wurden geschlossen, ebenso Busbahnhöfe und andere Infrastrukturen. Saudiarabische Medien berichten, dass in größeren Städten im Süden Ausgangssperren verhängt wurden. In mehreren Provinzen wurden Quarantänezentren eingerichtet, um Verdachtsfälle zu isolieren. Hunderte Gefangene wurden entlassen, um die oft überfüllten Gefängnisse zu entlasten und so das Transmissionsrisiko zu minimieren. »Häftlinge, die in dichtgestopften Kerkern ohne die grundlegendsten Gesundheitsstandards leben, werden am heftigsten betroffen sein, [sollte] die Epidemie den Jemen erreichen«, meint Hooria Mashhour, die mit vielen weiteren Aktivistinnen eine Kampagne in den »sozialen Medien« initiierte, in der die Durchsetzung des unter dem sogenannten Stockholmer Übereinkommen verhandelten Gefangenenaustauschs gefordert wird. Im Rahmen des Ende 2018 geschlossenen Abkommens einigten sich beide Kriegsparteien darauf, mehr als 15.000 Gefangene freizulassen, was bisher nicht passiert ist – in Zeiten der Coronapandemie jedoch dringlichst geboten wäre.

Anfang April warfen saudische Kampfjets über Regionen, die von den Ansarollah kontrolliert werden, Atemschutzmasken ab. Der Gemeinderatsvorsitzende in Sanaa behauptete in einer öffentlichen Erklärung – die auf Twitter verbreitet und für jW aus dem Arabischen übersetzt wurde –, die abgeworfenen Masken wurden mit dem Coronavirus kontaminiert, um Jemens Bevölkerung zu infizieren. Das Ansarollah-Gesundheitsministerium spricht in einem Statement, das jW vorliegt, von einem »merkwürdigen und unrealistischen Schritt«. Es »verurteilt die Koalition« und »fordert alle Bürger auf, achtsam zu sein und keine Materialien zu berühren, die aus der Luft abgeworfen wurden«. Das Nachrichtenportal Al-Masirah, das den Ansarollah gehört, titelte: »Saudi-Arabien verwendet die Jeffrey-Amherst-Methode, um Covid-19 im Jemen zu verbreiten« – in Referenz zum britischen General, auf den einer der ersten Fälle biologischer Kriegführung zurückgeht: Zur Niederschlagung des Pontiac-Aufstands 1763 verteilte die British Army mit Pocken infizierte Decken an indigene Aufständische in Nordamerika.

Es kann nur gehofft werden, dass sich die Anschuldigung, Saudi-Arabien wolle den Jemen vorsätzlich mit Corona infizieren, als unzutreffend herausstellt. Es wäre nicht die erste Falschnachricht, die in dem Krieg verbreitet wurde. Doch nicht zuletzt die Geschwindigkeit, mit der sich die Warnung in den »sozialen Medien» verbreitete, belegt die tiefsitzende Paranoia in der Bevölkerung und die Angst vor künftigen Greueln einer Koalition, die auch nicht davor zurückschreckte, Massenhunger und eine historische Choleraepidemie als Kriegswaffen einzusetzen.