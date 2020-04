Schlimmste Rezession seit hundert Jahren

REUTERS/Andrew Kelly Die Erwerbslosigkeit in den USA ist drastisch angestiegen

Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet mit der schwersten Rezession seit fast hundert Jahren. Die globale Wirtschaftsleistung könnte 2020 um drei Prozent zurückgehen. Der Euro-Zone drohe sogar ein Einbruch um 7,5 Prozent, wie der IWF am Dienstag in seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung mitteilte.

»Es ist eine wirklich globale Krise, weil kein Land verschont bleibt«, sagte IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath in Washington. Die Organisation bezeichnet die Coronakrise in Anlehnung an die Weltwirtschaftskrise der 1920er und 1930er Jahre, die sogenannte Große Depression, als »die Große Ausgangssperre«. Gopinath erklärte, der prognostizierte Wirtschaftseinbruch werde »die schlimmste Rezession seit der Großen Depression sein und wesentlich schlimmer als die globale Finanzkrise« von 2008 bis 2009. Es müsse mit einem deutlichen Anstieg der Erwerbslosigkeit gerechnet werden. Die Weltwirtschaftsleistung werde wegen der Pandemie daher 2020 und 2021 wohl um rund neun Billionen US-Dollar sinken, sagte Gopinath.

Falls die Epidemie im zweiten Halbjahr 2020 weitgehend unter Kontrolle gebracht werden könne, werde die globale Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr um voraussichtlich 5,8 Prozent wachsen, die der Euro-Zone um 4,7 Prozent. Der IWF warnte aber, dass die Prognosen mit »extremer Unsicherheit« behaftet seien. Sollte die Pandemie in der zweiten Jahreshälfte nicht zurückgehen, könnte die globale Wirtschaft dieses Jahr sogar um sechs Prozent einbrechen und auch 2021 noch schrumpfen, sagte Gopinath.

In Deutschland werde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent sinken. Für die USA sieht der IWF ein Minus von 5,9 Prozent voraus. Seit Mitte März haben dort bereits rund 17 Millionen Menschen Anträge auf Erwerbslosenhilfe gestellt. In Japan soll die Wirtschaftsleistung dem IWF zufolge um 5,2 Prozent zurückgehen. In China wiederum – wo die Coronakrise inzwischen unter Kontrolle scheint – werde das Wachstum zumindest noch 1,2 Prozent betragen. (dpa/jW)