Keine Gnade für Linke

Emre Tazegul/AP Photo/Picture Alliance Seit 2016 weggesperrt: »Nein« zur Haft des früheren HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas (Diyarbakir, 15.4.2017)

Das türkische Parlament hat am Montag abend ein umstrittenes Änderungsgesetz zum Strafvollzug angenommen, mit dem 90.000 Untersuchungs- und Strafgefangene freikommen können. Ziel ist es, angesichts der Coronapandemie die mit rund 300.000 Gefangenen um ein Drittel überbelegten Haftanstalten zu entlasten.

Durch das von der der regierenden AKP und der mit ihr verbündeten faschistischen MHP verabschiedete Gesetz kommen zwar Gefangene frei, die bereits mindestens die Hälfte ihrer Strafe abgesessen haben. Über 65jährige, Kranke sowie Frauen mit kleinen Kindern können ihre Reststrafe im Hausarrest absitzen. Doch explizit ausgenommen sind neben Mördern und Vergewaltigern Zehntausende politische Gefangene.

Nicht freigelassen werden so etwa der aufgrund von Herzproblemen selbst zur Covid-19-Risikogruppe zählende frühere Vorsitzende und Präsidentschaftskandidat der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP), Selahattin Demirtas, der liberale Kulturmäzen Osman Kavala oder die aus Köln stammende Sängerin Hozan Cane. Dem Großteil der unter Terrorismusvorwürfen inhaftierten Journalisten, Menschenrechtler, kurdischen Kommunalpolitiker und linken Aktivisten werden Äußerungen in »sozialen Medien«, Zeitungsartikel, die Unterzeichnung von Friedensappellen, die Teilnahme an Demonstrationen oder Trauerfeiern sowie Tätigkeiten in Ausübung eines politischen Amtes als terroristische Straftaten vorgeworfen.

Die ebenfalls in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagte deutsche Journalistin Mesale Tolu sagte dazu gegenüber jW: »Ausgeschlossen sind wieder politische Gefangene, gerade diejenigen, die seit Jahren zu Unrecht in Erdogans Kerkern verharren. Taten werden begnadigt, während die Meinung bestraft wird. Genau diese Menschen, die mundtot gemacht werden sollen, brauchen in dieser schweren Zeit unsere Unterstützung und Solidarität.« Hinzu kommt, dass zahlreiche Mafiamitglieder aus dem Umfeld von AKP und MHP unter die Amnestie fallen. Kritiker werfen der Regierung vor, die eigene Anhängerschaft zu amnestieren, während Oppositionelle dem Coronatod in den Gefängnissen überlassen werden. »Das dürfen wir nicht zulassen«, so Tolu.

Auf Bestreben von AKP-Abgeordneten wurden vor der Abstimmung zusätzlich noch Verstöße gegen das Geheimdienstgesetz von der Amnestie ausgenommen. Dies zielt direkt auf sechs regierungskritische Journalisten, die Anfang März unter dem Vorwurf verhaftet worden waren, die Identität eines in Libyen getöteten Agenten des türkischen Geheimdienstes enthüllt zu haben. »Hier können wir sehen, dass ein persönliches Gesetz für inhaftierte Journalisten erlassen wurde«, kritisierte Rechtsanwalt Hüseyin Ersöz, der Baris Pehlivan und Baris Terkoglu von der kemalistischen Nachrichtenseite Oda TV vertritt.

Unterdessen scheint die Regierung durch eine erneute Zuspitzung der Flüchtlingskrise mit Griechenland zu versuchen, weiteres Geld von der EU zu erpressen. So wurden laut Medienberichten am Wochenende Tausende Flüchtlinge aus einem Internierungslager in Osmaniye nahe der syrischen Grenze mit Bussen in die 1.100 Kilometer entfernte Ägäisprovinz Izmir gebracht, von wo sie mit Booten zu den griechischen Inseln übersetzen können. Flüchtlingslager wie das berüchtigte Camp Moria auf Lesbos sind bereits jetzt hoffnungslos überfüllt und einer Ausbreitung des Coronavirus schutzlos ausgeliefert.