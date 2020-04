Signa-Holding nutzt Coronakrise

Wolfgang Kumm/dpa

Während viele kleine Betriebe und Beschäftigte unter den Folgen der Coronapandemie leiden, nutzen andere die Gunst der Krise: Die österreichische Signa-Holding, hervorgegangen aus einer 1999 von René Benko gegründeten Immobilienentwicklungsfirma, will bei der Kaufhauskette »Galeria Karstadt-Kaufhof« Kosten senken – und so eine gute Position für den Tag »danach« erlangen.

Ende März kündigte die Leitung der Warenhauskette an, für April bis Juni 2020 keine Mieten zu zahlen, eventuell auch die gezahlten Mieten für März teilweise zurückzuverlangen. Die wegen der Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte lasse dem Unternehmen keine andere Wahl, berichtete Lebensmittelzeitung. net unter Berufung auf ein Unternehmensschreiben. Außerdem beantragte »Galeria Karstadt-Kaufhof« etwa zeitgleich, durch einen Schutzschirm vor dem Zugriff von Gläubigern gesichert zu werden. Das Amtsgericht Essen genehmigte diesen Antrag umgehend.

Zweifellos geht den Warenhäusern durch die pandemiebedingten Schließungen viel Umsatz verloren; von mehr als 80 Millionen Euro wöchentlich ist die Rede. Doch die Signa-Holding dürfte durch den temporären Lockdown kaum in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. So wird der Immobilienbesitz der Tochter Signa Real Estate laut der Firmeninternetseite mit über 20 Milliarden Euro bewertet. Hinzu kommen noch mehr als zwölf Milliarden Euro Entwicklungsvolumen. Da ein Teil der Warenhausimmobilien von »Karstadt« und »Galeria Kaufhof« bei der vollständigen Übernahme der Kaufhausketten in den Besitz der Signa übergegangen ist, dürften die finanziellen Polster des Unternehmens üppig sein. So blieb in den Medien nicht unerwähnt, dass Benkos Signa-Gruppe bereits in den zurückliegenden Monaten mehr als 500 Millionen Euro in die Warenhäuser investiert hat und Ende März weitere 140 Millionen Euro nachgelegt hätte, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ) am 1. April online.

Doch während Signa bei der Aussetzung der Mietzahlung an die eigene Vermietergesellschaft keine echten Einbußen erleidet – denn hier fließt einfach kein Geld von der rechten in die linke Tasche –, bedeutet dieser Schritt für Fremdvermieter einen echten materiellen Verlust. So berichtete die SZ am 2. April über den Vermieter der Essener Karstadt-Kaufhof-Zentrale, Thomas Olek, der angesichts der Mietaussetzung den Verdacht äußerte, Benko wolle »nun versuchen, günstigere Mieten durchzusetzen, Häuser zu schließen und Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen«. Das alles könne er ohne Imageverlust tun, denn der »Schuldige« dieser Krise sei ja das Coronavirus. So würden »Menschen wie Benko auch zu Profiteuren von Corona«.

Für die mehr als 28.000 Beschäftigten der Warenhauskette bedeutet das Schutzschirmverfahren hingegen neue Unsicherheit. Dabei hatten sich das Unternehmen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erst vor kurzem auf eine Rückkehr in die Tarifverträge des Einzelhandels geeinigt. Das eingeleitete Verfahren, das den Sonderfall eines Insolvenzverfahrens darstellt, könnte vieles in Frage stellen. Der Signa-Konzern kündigte jedenfalls laut Lebensmittelzeitung.net an, dass das Schutzschirmverfahren genutzt werden solle, »um die Restrukturierung der Warenhäuser fortzusetzen und das Unternehmen zukunftsfähig neu aufzustellen«.

Was darunter konkret zu verstehen ist, wird sich künftig zeigen. Dass Signa bei Restrukturierung zuerst an die von Verdi in einer Beschäftigteninformation geforderte »Einbindung der Belegschaft und ihre tarifliche Absicherung« denkt, ist wenig realistisch. Zeichnete sich das Management unter CEO Stephan Fanderl erst bei Karstadt, dann bei »Galeria Kaufhof« doch durch einen knallharten Sparkurs und Arbeitsplatzabbau aus. Mit dem Schutzschirmverfahren lässt das Unternehmen nun seit Anfang April die Beschäftigten aus dem Insolvenzgeld bezahlen und spart einen großen Posten. Außerdem können laut SZ während dieses Verfahrens auch Mietverträge außerordentlich gekündigt und Beschäftigte ohne Abfindung und ohne Gewerkschaftsbeteiligung rausgeworfen werden.