NIAID-RML/Handout via REUTERS Unheimliches Element: Das Virus

»Nous sommes en guerre« (Wir sind im Krieg), dekretierte unlängst Emmanuel Macron, seines Zeichens Regimechef der immerhin viertgrößten Atommacht dieses verseuchten Planeten. In seiner Notstandsrede rief er den Kriegszustand insgesamt sechsmal aus (so zählte Le Monde wie viele andere am 17. März). Er sprach auch von einer »Mobilisation générale« angesichts eines unsichtbaren, ungreifbaren Feindes (»Ennemi invisible, insaisissable«). Dem Krieg folgt die Pest und vice versa. So will es die Ordnung der Dinge. Bereits auf etymologischer Ebene erscheinen sie untrennbar. In »Masse und Macht« (1960) erläutert Elias Canetti: »Das deutsche Wort ›Walstatt‹ für Schlachtfeld enthält den alten Stamm ›wal‹, der ›die auf dem Schlachtfeld Gebliebenen‹ bedeutet. Altnordisch ›Valr‹ heißt ›die Leichen auf dem Schlachtfeld‹; ›Valhall‹ ist nichts anderes als ›die Wohnung der gefallenen Krieger‹. Durch Ablaut ist aus dem althochdeutschen ›Wal‹ das Wort ›Wuol‹ entstanden, es bedeutet ›Niederlage‹. Im Angelsächsischen aber bedeutet das entsprechende Wort ›Wol‹ ›Pest, Seuche‹. Gemeinsam ist all diesen Worten, ob es nun um die auf dem Schlachtfeld Gebliebenen, um Niederlage, um Pest oder Seuche geht, die Vorstellung eines Haufens von Toten.«

Krieg und Pest sind durch den Leichenhaufen vereint. Wichtig ist dabei die Vorstellung des Haufens, der unübersehbaren Menge. Der Krieg, so Canettis Lieblingspointe, entindividualisiert: »Es gibt sozusagen deklarierte Zeiten des Todes, in denen er sich einer bestimmten, willkürlich ausgewählten Gruppe im ganzen zuwendet.« Handelt es sich bei Macrons »allgemeiner Mobilmachung« mithin um so eine deklarierte Zeit des Todes?

Beinahe beruhigenderweise ist die Kriegserklärung des bellikosen Macron weder besonders originell noch so besorgniserregend, wie ihre repetitive Emphase es vielleicht nahelegen möchte. Der »unsichtbare Feind« war im 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts die mikrobiologische Phrase par excellence. Nicht zuletzt Robert Koch höchstselbst sprach in seinem Vortrag »Über bakteriologische Forschung« (Berlin 1890) abschließend von »dem Wunsche, dass sich die Kräfte der Nationen auf diesem Arbeitsfelde und im Kriege gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechts messen mögen und dass in diesem Kampfe zum Wohle der gesamten Menschheit eine Nation die andere in ihren Erfolgen immer wieder überflügeln möge.« Der Krieg galt den Mikroben, die Konkurrenz den Nationen/Imperien. Zu Robert Kochs Zeiten betraf dies natürlich speziell die deutsch-französische Rivalität. Sie wird sich später auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wiederfinden.

Robert Kochs Biograph, der Medizinhistoriker Christoph Gradmann, hat dem Bild des »unsichtbaren Feindes« als einem Gemeinplatz im mikrobiologischen Diskurs des Deutschen Kaiserreiches eine materialreiche kurze Studie gewidmet (»Invisible Enemies: Bacteriology and the Language of Politics in ­Imperial Germany«, Science in Context, 13, Seiten 9–30). Auch Gradmann beruft sich auf Canettis »Masse und Macht«, wo von einer »unsichtbaren Masse«, die Rede ist, »die immer bestand, als solche aber erst erkannt wurde, seit es Mikroskope gibt«.

Für Canetti stehen »die Bazillen« am vorläufigen Ende einer semantischen Reihe von den biblischen Heuschreckenplagen bis zu den kleinen Teufeln einer aus dem Ruder gelaufenen Theologie (Dämonologie). Das Virus darf sich dort als ein weiteres unheimliches Element einreihen.

Kontextübergreifend hat sich das Feindbild als zäh und bis in die unmittelbare Gegenwart lebendig erwiesen. Dies gilt auch für einen schwerwiegenden Fehler der Kriegssprache der Mikrobiologie, den Gradmanns semantische Studie festhält: die Nichtunterscheidung zwischen dem pathogenen Erreger und der Krankheit. Im Feindbild fällt beides zusammen.

Wenig überraschen mag der alte Gemeinplatz im Spiegel, dem Magazin für angewandte Mythologie. »Gegen den unsichtbaren Feind« war eine Graphik überschrieben, die im Heft Nr. 15 vom 4. April 2020 den »Übertragungsweg« von »Tröpfchen« illustrieren sollte.

Vor seinem Siegeszug in der Ende des 19. Jahrhunderts noch blutjungen Wissenschaft der Bakteriologie tauchte der »unsichtbare Feind« in reiner Klassizität übrigens bereits bei Friedrich Schiller auf, »Wallensteins Tod«, erster Akt, vierte Szene: Der große Feldherr befindet sich noch in seiner Studienkammer, wo er sich mit den einschlägigen Experten über den Stand der Sterne sowie die intrigant verwickelte Lage beraten hat. Wieder allein gelassen, befällt ihn der Blues: »Ein unsichtbarer Feind ist’s, den ich fürchte / Der in der Menschen Brust mir widersteht / Durch feige Furcht allein mir fürchterlich / Nicht was lebendig, kraftvoll sich verkündigt / Ist das gefährlich Furchtbare. Das ganz / Gemeine ist’s, das ewig Gestrige / Was immer war und immer wiederkehrt / Und morgen gilt, weil’s heute hat gegolten!«

Die Gemeinplätze herrschen, fährt der Feldherr fort: »Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht / Und die Gewohnheit nennt er seine Amme.« Die unsichtbaren Feinde heißen in »Wallensteins Tod« also Konservatismus und Konventionalität.

In seiner »Geschichte des Dreißigjährigen Krieges« ging Schiller noch etwas weiter und benannte die wahre Pest in einer Passage, die weiterhin von großer Virulenz ist: »Die Anhäufung der Menschen in Lagern und Quartieren, Mangel auf der einen Seite und Völlerei auf der andern brachten pestartige Seuchen hervor, die mehr als Schwert und Feuer die Länder verödeten. Alle Bande der Ordnung lösten in dieser langen Zerrüttung sich auf. (…) Der Soldat (um das Elend jener Zeit in ein einziges Wort zu pressen), der Soldat herrschte.«