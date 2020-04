Mühsam erzielte Einigung

Saudi Energy Ministry/AP/dpa Virtueller Gipfel der G-20-Energieminister unter Führung Saudi-Arabiens (Riad, 10.4.2020)

Nach tagelangen Beratungen per Konferenzschaltung haben sich die 23 Staaten der Arbeitsgemeinschaft »OPEC plus« am Sonntag auf eine Senkung ihrer Ölförderung um zunächst 9,7 Millionen Barrel pro Tag (Barrel per day, bpd) verständigt. Die Maßnahme soll am 1. Mai beginnen und zwei Monate durchgehalten werden. Von Juli bis Dezember des laufenden Jahres soll die Einschränkung nur noch acht und in den folgenden 16 Monaten bis Ende April 2022 sechs Millionen bpd (rund 954 Millionen Liter am Tag) betragen.

Diese Vereinbarung unterscheidet sich nur geringfügig von dem Plan, auf den sich die dreizehn Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und die zehn mit ihnen kooperierenden Staaten, darunter Russland als wichtigster, schon am Donnerstag geeinigt hatten. Die einzige Differenz ist, dass der Beschluss vom 9. April eine anfängliche Reduzierung um zehn Millionen bpd, also 300.000 bpd mehr als jetzt, vorgesehen hatte. Lediglich ein beteiligter Staat, Mexiko, hatte die Entscheidung nicht mittragen wollen. Daraus ergaben sich hartnäckige Verhandlungen bis zum Sonntag, in die indirekt auch die US-Regierung einbezogen war.

Übereinstimmenden Berichten zufolge hatte Mexiko während der Videokonferenz die Forderung abgelehnt, seine Ölförderung im Mai und Juni um 400.000 bpd zurückzufahren und hatte alternativ nur eine Kürzung um 100.000 bpd angeboten. Auch eine Fortsetzung der Beratung im Kreis der G 20 – der 19 »wichtigsten Industrie- und Schwellenländer« der Welt plus der Europäischen Union – hatte am Freitag keine Einigung gebracht. Diese kam laut unbestätigten Berichten erst zustande, nachdem die Trump-Administration zugesagt hatte, für die nächsten zwei Monate eine Senkung der US-amerikanischen Ölförderung um 250.000 bpd zu garantieren. Ob das wirklich stimmt, ist aber fraglich. US-Präsident Donald Trump sprach lediglich davon, dass die Vereinigten Staaten dem Nachbarland »helfen« wollten und dafür später von diesem entschädigt würden.

Vor allem Saudi-Arabien und Russland als zweit- und drittgrößte Erdölproduzenten hätten sich eine deutliche Selbstbeschränkung der USA gewünscht. Informell soll von mindestens einer Million bpd die Rede gewesen sein. Trump hatte diese Erwartung zurückgewiesen mit der Begründung, dass ein solcher Eingriff in die Selbstbestimmung der Privatwirtschaft in den USA rechtlich gar nicht möglich sei. Außerdem werde die Selbstregulierung des Marktes, so der Präsident, aufgrund der anhaltend niedrigen Ölpreise ohnehin eine Reduzierung der Fördermengen zur Folge haben. Der Energieminister der USA, Dan Brouillette teilte bei der Beratung der G 20 mit, dass die Ölfördermenge seines Landes im laufenden Jahr um bis zu zwei Millionen bpd sinken könne – ohne dass damit eine Verpflichtung verbunden war.

Trump feierte die mühsam erzielte Einigung der »OPEC plus«-Länder am Sonntag per Twitter als »großartigen Deal für alle«, der »Hunderttausende Jobs in der Energiewirtschaft der USA retten« werde. Ausdrücklich bedankte er sich bei Russlands Präsident Wladimir Putin und dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Als der Ausgang der Verhandlungen noch offen war, hatte Trump mit drastisch hohen Einfuhrzöllen auf Erdöl gedroht, ohne eine Zahl zu nennen. Mehrere Senatoren aus erdölproduzierenden Bundesstaaten der USA hatten dem Kronprinzen telefonisch gedroht, die Beziehungen ihres Landes zu Saudi-Arabien würden »überprüft«, falls er nicht einlenken würde.

Im Durchschnitt der vergangenen Jahre lag der globale Ölverbrauch ungefähr auf dem Niveau der weltweiten Fördermenge, nämlich bei etwa 100 Millionen bpd. Als Folge der Coronakrise, die eine schon vorher eingeleitete Rezession erheblich verstärkt hat, gab es bereits im März einen Rückgang der Nachfrage, die zur Halbierung der Ölpreise führte. Für April wird sogar ein Einbruch um bis zu 25 Millionen bpd gegenüber dem Vorjahresmonat vorausgesagt. Daher wird die jetzt von den »OPEC plus«-Ländern beschlossene Reduzierung der Fördermenge, obwohl ihr Umfang beispiellos in der Geschichte der Erdölindustrie ist, weithin als nicht effektiv genug eingeschätzt.