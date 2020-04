Eindeutige Zustimmung der Bevölkerung zu Friedensforderungen

Das Ostermarschbüro Frankfurt am Main teilte am Montag mit: Eindeutige Zustimmung der Bevölkerung zu den Forderungen nach Frieden

Auch wenn in diesem Jahr die Straßen nicht den Ostermarschierern offenstanden, war die eindeutige Zustimmung der Bevölkerung zu den Forderungen nach Frieden und Abrüstung spürbar. Ostermärsche gehören zur politischen Kultur im Lande. Die Basisinitiativen der Friedensbewegung trugen trotz der Corona bedingten Verbote ihre Forderungen vielfältig in die Öffentlichkeit. Neben der Reduzierung der Rüstungsausgaben, der Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr, dem Stopp aller Waffenexporte, dem Verbot von Atomwaffen ging es um eine glaubwürdige Entspannungspolitik gegenüber Russland. Die Aktionsformen entwickelten sich spontan; so durch selbstgefertigte Banner und Plakate oder bunte Pace-Fahnen, die an Wohnungsfenstern, Autos und Fahrrädern hingen oder bei Spaziergängen gezeigt wurden und in Nachbarschaftsbriefen.

Besorgnis erregen Aufrufe und Maßnahmen der Regierenden, wonach wir Bürgerinnen und Bürger angesichts von Corona zu schweigen hätten. Unter Strafandrohungen wurden Ostermarschinitiativen aufgefordert, ihre Forderungen hintanzustellen. Doch, so wurde gefragt, wer hat die Defizite im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Infrastruktur wie auch bei der Bereitstellung von Medikamenten zu verantworten. Profit ging vor Menschenleben durch Abbau und Privatisierung der Gesundheitssysteme. Damit müsse Schluss sein. (…)

Die Aktiven der Ostermarschbewegung werden sich gemeinsam mit Gewerkschaften, sozialen Bewegungen sowie Schüler- und Studierendeninitiativen im Herbst dafür einsetzen, dass die Krisen bedingten Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte wieder aufgehoben werden. Abrüstung bleibt die zentrale Forderung der Friedensbewegung. Das »weiter so« mit Krieg und Militarisierung muss beendet werden, forderten die Friedensaktivisten. (…)

Das Münchner Friedensbündnis kritisierte am Sonnabend die Erschwerung politischer Meinungsäußerung 60 Jahre nach dem ersten Ostermarsch:

Normalerweise berichten wir am Ostersamstag von der stattgefundenen Friedensdemonstration. Der Münchner Ostermarsch 2020 unter dem Motto Abrüsten! Nein zu Krieg und Umweltzerstörung! sollte sich mit den Auswirkungen der Aufrüstung auf die Umwelt beschäftigen, da zu diesem Zeitpunkt das Manöver »Defender 2020« in vollem Umfang stattfinden sollte. Alle Versuche, das Kreisverwaltungsreferat von der Notwendigkeit der Osterdemonstrationen zu überzeugen, scheiterten. (…)

Dabei sind die Auswirkungen von Kriegen und die dazugehörigen Vorbereitungen so immens und bedrohlich, dass unsere Proteste dagegen nicht groß genug sein können. Und die Friedensbewegung reagiert. Die virtuellen Ostermärsche geben ein Bild von Phantasie und Vielfalt der Proteste (www.friedenskooperative.de/alternativer-ostermarsch). Münchner Bilder finden Sie unter www.muenchner-friedensbuendnis.de.

In den vergangenen Jahren haben wir eine enorme Aufrüstung erlebt. Der »Verteidigungsetat« wurde angehoben, die Warnungen verhallten ungehört. Dabei wissen wir alle, dass Investitionen in ganz anderen Bereichen benötigt werden, damit die Menschen sicher leben können. Es ist ein Unding, dass so viel Geld für Rüstung verschleudert wird. Statt Geld für Panzer oder Kampfflugzeuge auszugeben, brauchen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, mehr Intensivstationen und vor allem gut ausgebildetes sowie gut bezahltes Personal in allen Gesundheitsbereichen! (…)