Pandemie und keine Panik

REUTERS/Vasily Fedosenko In Belarus darf noch gekickt werden: Fans mit Mundschutz während des Spiels Dynamo Brest gegen Isloch Minsk (Brest, 12.4.2020)

Offiziell hat Belarus nicht besonders viele Coronavirusfälle. Die jüngsten offiziellen Zahlen stammen vom Ostersonntag: 2.578 bestätigte Infektionen, angeblich überwiegend in »leichter bis mittlerer Verlaufsform«, 26 Verstorbene. Aber das ist, bezogen auf die Bevölkerung von Belarus (9,5 Millionen Menschen), mehr als im viermal so bevölkerungsreichen Polen (38 Millionen Einwohner), wo zuletzt 6.674 Fälle gemeldet wurden, und auch ein höherer Anteil Betroffener als Russland, wo am Montag 18.000 Infizierte (auf 144 Millionen Einwohner) gemeldet wurden. Immer vorausgesetzt natürlich, die Statistiken stimmen halbwegs.

Zudem ist in Belarus eine hohe Dynamik der Pandemie zu beobachten: Vom 7. bis zum 11. April, also innerhalb von fünf Tagen, hat sich die Zahl der Erkrankten im Lande verdreifacht, die der Verstorbenen verdoppelt. Am Samstag hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Regierung aufgerufen, offiziell den Pandemiezustand auszurufen und Einschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens anzuordnen.

Genau das versucht die Regierung aber zu vermeiden. Ihre Verhaltenshinweise sind vergleichbar wie den in Westeuropa Anfang März ausgegebenen: Es wird empfohlen, die Hände zu waschen, nicht ins Kino zu gehen und dergleichen. Immerhin wurden die Hochschulen des Landes auf Fernunterricht umgestellt, die Schulen aber nicht geschlossen. Denn die Regierung argumentiert, wenn die Kinder tagsüber nicht in die Schulen könnten, säßen sie in der Obhut ihrer Großeltern, und Ältere seien ja die am meisten gefährdete Gruppe. Andererseits wurde Eltern erlaubt, ihre Kinder von der Schule abzumelden.

Epizentrum der Pandemie in Belarus ist die im Osten des Landes gelegene Stadt Witebsk. Dorthin war Ende Februar eine Delegation der örtlichen Schuhfabrik von einer Dienstreise nach Mailand zurückgekehrt. Die Teilnehmer hatten die Infektionsgefahr ­ignoriert und waren normal zur Arbeit gegangen, bis sie – inklusive Direktor – eine Woche später mit den üblichen Symptomen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Inzwischen berichten Ärzte aus Witebsk in »sozialen Netzwerken« und der Lokalpresse von völlig überlasteten Stationen, begrenzten Vorräten an Schutzausrüstung und wachsenden Infektionsraten unter dem medizinischen Personal: 301 der fast 2.600 gemeldeten Fälle betrafen Ärzte und Pflegepersonal. Panik scheint aber einstweilen nicht aufzukommen.

Daran, dass sich das ändert, arbeitet ein Netzwerk sogenannter zivilgesellschaftlicher Organisationen. Etwa 200.000 Belarussen haben inzwischen eine Onlinepetition für schärfere Einschränkungen unterzeichnet. Besorgt sei »der aktive Teil der Bevölkerung«, schrieben vor den Feiertagen die von mehreren deutschen Fachverbänden herausgegebenen »Belarus-Analysen«. Der prowestlichen Opposition nahestehende Portale wie »tut.by«, »svaboda.org« oder ein »Koordinierungsausschuss der Nationalen Plattform des Zivilgesellschaftsforums der Östlichen Partnerschaft« (also eine Sympathisantenorganisation der EU) fordern die Regierung auf, »ehrliche Angaben« über den Pandemieverlauf zu veröffentlichen. Der US-Propagandasender Radio Liberty sendet – anonyme – Aussagen von Ärzten, sie würden von oben aufgefordert, falsche Todesursachen in die Papiere Verstorbener zu schreiben, um »die Statistik nicht zu verderben«.

Nachprüfen lässt sich das alles nicht. Aber Präsident Alexander Lukaschenko macht der westlichen Propaganda die Sache leicht. Seine Statements, die Pandemie sei eine »Psychose«, gegen die frische Luft, ein Saunagang und ein Gläschen Wodka helfen würden, sind dem Ernst der Lage nicht angemessen. Auch wenn der WHO-Sondergesandte für Europa, der frühere EU-Kommissar Vytenis Andriukaitis, Ende März ausdrücklich lobte, dass Belarus das sowjetische System der Prophylaxe und Gesundheitskontrolle beibehalten habe: »Nicht alles Sowjetische war schlecht.« Für einen Litauer eine beachtliche Aussage.