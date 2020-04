Ränkespiel im Palast

Stringer/EPA/dpa Shutdown in Erdogans 2014 eröffnetem neuen Präsidentenpalast in Ankara. Machtkämpfe finden dennoch weiterhin statt

Eine Ausgangssperre zur Zurückdrängung des Coronavirus in der Türkei hat das Ränkespiel um die Macht im Umfeld von Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan befeuert. Nach dem Diktum des NS-Staatsrechtlers Carl Schmitt – »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet« – handelte Innenminister Süleyman Soylu, als er am Freitag abend um 22 Uhr eine nur zwei Stunden später in Kraft tretende Ausgangssperre über das Wochenende für 31 Großstädte verkündete. Der vom Staatspräsidenten angeordnete Beschluss war weder mit Gesundheitsminister Fahrettin Koca noch den von der kemalistischen Opposition gestellten Oberbürgermeistern der besonders von der Coronapandemie betroffenen Städte Istanbul, Ankara und Izmir abgesprochen, die eine solche Maßnahme indessen schon länger gefordert hatten.

Die Bevölkerung reagierte auf die extrem kurzfristige Ankündigung vielerorts panisch. Hunderttausende stürmten unter Missachtung der gebotenen physischen Distanz die Supermärkte und setzten sich damit einem erheblichen Infektionsrisiko aus. Mehrfach kam es zu Prügeleien. Erst in einer späteren Klarstellung versicherte Soylu, dass Bäckereien und Apotheken offenblieben. Die von der Polizei überwachte Ausgangssperre wurde dann weitgehend befolgt. Am Sonntag abend übernahm der unter harsche Kritik der Opposition geratene Innenminister die volle politische Verantwortung für die panikartigen Szenen vom Freitag, »die nicht in einer Linie mit diesem perfekt gehandhabten Prozess« lägen. Anschließend kündigte Soylu seinen Rücktritt an. Doch Erdogan, der so von seiner eigenen Verantwortung freigesprochen wurde, akzeptierte den Amtsverzicht seines Innenministers nicht. Ein Sprecher des Präsidenten verwies dabei auf die besonderen Verdienste Soylus, der sein Amt kurz nach dem gescheiterten Putsch vom Juli 2016 angetreten hatte, im Kampf gegen »den Terrorismus«. Rückendeckung erhielt der mit Härte gegen die kurdische Opposition agierende Soylu auch von Devlet Bahceli, dem Führer der mit Erdogan verbündeten faschistischen »Grauen Wölfe«. Nachdem er solcherart die Absolution erteilt bekommen hatte, erklärte Soylu am Montag, als Innenminister weitermachen zu wollen. Sein Rücktrittsangebot erscheint damit weniger der Reue geschuldet denn als wohlkalkuliertes Manöver zum Ausbau seiner eigenen Hausmacht im Präsidentenpalast.

Dass die »Pelikan-Gruppe«, wie der Machtzirkel innerhalb der AKP um den bislang als Präsidentennachfolger gehandelten, aber unbeliebten Finanzminister und Erdogan-Schwiegersohn Berat Albayrak in Anlehnung an einen Politthriller genannt wird, den Aufstieg Soylus als neuen Kronprinzen so einfach hinnehmen wird, ist nicht zu erwarten. Das türkische »Game of Thrones« geht damit in die nächste Runde – auf dem Rücken einer durch Wirtschaftskrise, Coronapandemie, politische Repression gegen die linke Opposition und den Krieg in den kurdischen Landesteilen schwer gebeutelten Bevölkerung.

Die Türkei, wo die Regierenden die Gefahr der Coronapandemie lange ignoriert hatten, ist inzwischen eines der am schwersten von der Seuche betroffenen Länder. Am Sonntag lag die Zahl der bestätigten Infektionen nach Angaben des Gesundheitsministers bei rund 57.000 Fällen, rund 1.200 Infizierte waren bereits an Covid-19 verstorben. Der Türkische Medizinerverband geht indessen von einer wesentlich höheren Anzahl von Toten aus.