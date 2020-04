US-Vorwahlkampf: Sanders gibt auf

Lucas Jackson/Reuters Keine linke Mehrheit bei den Demokraten für Bernard Sanders (St. Louis, 9. März)

Washington. Bei dem Vorwahlkampf der Demokraten hat US-Senator Bernard Sanders den Weg für seinen Parteikollegen Joseph Biden freigemacht. Sanders ließ am Mittwoch seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur ruhen. In einem Livestream im Internet bedankte sich der 78jährige bei seinen Anhängern. Jüngsten Daten der Statistikwebsite »FiveThirtyEight« zufolge führt Biden in Umfragen zu den Vorwahlen mit 53,5 Prozent vor Sanders mit 32,5 Prozent.

Damit treten im November fast sicher der 77jährige Exvizepräsident Biden und der 73jährige republikanische Amtsinhaber Donald Trump gegeneinander an. Experten zufolge ist unklar, ob sich Sanders’ Anhänger bei der eigentlichen Wahl Anfang November wirklich hinter Biden stellen werden. Der formelle Nominierungsparteitag der Demokraten findet wegen der Coronavirusepidemie im August statt. Ursprünglich war er für Juli angesetzt. (Reuters/jW)