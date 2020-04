Party mit Glücksstern

jW

Mich interessieren Sternzeichen nicht. Es ist nichts weiter als eine profane Mitteilung, wenn zur Besetzung im Studio neun vermerkt wird, dass ich als Waage in ihm mit zwei Widdern lebe. Beide haben dicht hintereinander Geburtstag und ihre Feiern auf einen gemeinsamen Termin gelegt. Der Klavierlehrer meine Tochter hätte als Gast der Villa eine Solovorstellung geben sollen, den Stummfilmklassiker »Das Cabinet des Dr. Caligari« zum sinnlichen Großerlebnis für alle werden lassen – wenn er gekonnt hätte. Meine Widder-Tochter ist in den sicheren Schweizer Bergen und wird dort mit lebenslustigen Ziegen feiern, schreibt sie. Was meinen persönlichen Glücksstern, Widder Nummer zwei, betrifft, so musste Andrea ihr Jubiläum hier allein begehen. Aber niemand ist wirklich allein in diesen Tagen. Alle achtzehn Villa-Massimo-Insassen waren der Einladung gefolgt. Eine vollbesetzte ist die schönste Tafel!

Es gab Soljanka zum Fest, nach einem DDR-Rezept. Passend dazu wurde ein vorzüglicher Linsensalat kredenzt. Es gab auch selbstgebackene Kuchen, Obstsalat mit Sahne und vor allem viel Redebedarf, ehe es bei überlauter Musik zum kollektiven Ausflippen derjenigen kam, die bis nach Mitternacht geblieben waren. Der harte Kern zuckte zu wilden Rhythmen oder fand auf dem Parkett in absolut verbotener Manier eng umschlungen zu kitschiger Popmusik zusammen. Jeder Song wurde lauthals gegrölt, es wurde gehopst, gekniet, Luftgitarre gedroschen – bis vier Uhr morgens. Ich musste mir den Wecker stellen, um um acht Uhr zehn telefonisch auf Sendung zu sein. Der Mann vom NDR hatte auch nur zwei Stunden Schlaf gefunden. Trotzdem führten wir zwei ein putzmunteres Gespräch über das eingeschlafene Leben in Rom, die auf Eis gelegten Träume und darüber, dass sich auf meinem Schreibtisch nicht groß was geändert hat, ich weiterhin Frühaufsteher bin und die feine Party ganz ohne Alkohol überstanden habe. Das sollte meine Lebenserwartung deutlich anheben, sage ich zum Schluss. Wann will man länger durchhalten und dabei sein, wenn nicht jetzt.