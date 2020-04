Rene Traut/dpa Kommt bald die tägliche Ansprache der Bundeskanzlerin zu den drei Lagen der Nation?

Der Autor, geboren 1969, ist freier Autor aus Weimar. Er vertreibt sich die Zeit im Elternhaus in Nürnberg. (jW)

2. April

Ich habe heute von einer charmanten und sehr geschickten Dame aus Weimar zwei tolle, selbstgenähte Atemschutzmasken geschickt bekommen. Eine farbige, mit einem Pflanzen-Mensch-Mischwesen mit sechs Armen und einem Turban drauf. Und eine dezente, graue Maske, die zu meinem schwarzbunten Alltagsoutfit passt. Ich habe die farbige aufgesetzt, falsch herum natürlich, und bin zu Muttchen runter. Sie guckte mich mitleidig an, dann lachte sie herzlich.

Ich: »Ich kriege keine Luft und meine Brille beschlägt!«

Sie, immer noch lachend: »Ick versteh’ dich nich!«

Ich: »Und man versteht mich nicht!«

Vorhin im Supermarkt hat keiner mehr gelacht, die Leute werden komisch. Eine ältere Dame, ärmlich gekleidet und mit Maske, schob einen Großeinkauf durch den Gang, was in ihrem Fall sehr vernünftig schien. Sie wurde vom Marktleiter höflich gebeten, mitzukommen und verschwand mit ihm hinter einer Tür.

Ich beschreibe in diesem Tagebuch immer wieder Szenen aus dem Supermarkt, logisch, es ist der letzte Ort, an dem die Menschen zusammenkommen. Schwieriges Unterthema: Toilettenpapier. Mir ist die anale Phase der Nation peinlich. Es wird noch soweit kommen, dass Das Erste nicht nur das tägliche »Corona-Special« nach der »Tagesschau« bringt, sondern auch noch eine Ansprache der Bundeskanzlerin zu den drei Lagen der Nation.

In Ungarn hat sich das Parlament selbst gleichgeschaltet, Ministerpräsident Viktor Orban kann jetzt per Dekret regieren. Und zwar so lange, bis der Notstand vorüber ist. Wann das ist, entscheidet Orban. Die Opposition ist resigniert und befürchtet, dass man den Diktator nur noch gewaltsam wird von der Macht entfernen können.

3. April

Sie sind wieder da. Im Eckzimmer zieht die erste kleine Stubenfliege ihre Kreise. Fliegen sind die Boten des Bösen, und sie machen mich wahnsinnig! Jetzt zum Beispiel, in diesem Moment: Sie ist einfach weg, ich kann sie nirgends sehen! Und wenn ich weiter tippe, wird sie mir plötzlich ins Gesicht fliegen!

Bis zur nächsten Panik die guten Osterbotschaften. Der Papst will heuer ohne Zuschauer auf dem Petersplatz ostersegnen, die Einnahmeverluste werden immens sein. Gott sei Dank finanziert der Vatikan sein teures Starensemble größtenteils mit Einnahmen aus den Übertragungsrechten.

Da ist das Mistvieh wieder! Zack – QR#Z!&§§§+Pfmpf. Der Autor räuspert sich und richtet die Maske.

Offenbar ist den Heiden in Deutschland in diesem Jahr nicht nach Ostern feiern. Die zu Schokoladeneiern recycelten Weihnachtsmänner von Milka, Lindt und Riegelein liegen wie Blei in den Regalen und werden bereits verramscht.

Auch die stark von Export und Gastro abhängigen Großbrauer kriegen ihre Ware nicht los. Weniger hart trifft die Krise die Kleinen, lese ich in den Nürnberger Nachrichten, weil sie den überwältigenden Teil ihrer Umsätze mit Flaschenbier machen. Zu Hause wird noch getrunken. Noch ist alles gut. Noch. Die Quarantänemonate sind der Urlaub, den wir machen dürfen, vor dem ganz großen Schlamassel.

In den USA haben sich innerhalb von zwei Wochen zehn Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Dazu kommen die ungezählten Freiberufler, die keine Ansprüche haben. Die Leute haben keine Rücklagen, wohnen in nicht abgezahlten Häusern, und die private Rente vieler Alter hängt an der kollabierenden Börse. Full stop. Deutschland wird beim Absturz der Vereinigten Staaten mitgerissen werden. Was uns die Wirtschaftsgreisen erzählen von einer kurzen Rezession mit Wachstumsraten 2021 ist pure Phantasie.

Ich glaube, ich werde die Fliege zufriedenlassen. Vielleicht gebe ich ihr sogar einen Namen.

4. April

Mehr als drei Wochen dauert die Coronakrise in Deutschland an. Den Nachrichtensendungen gehen die Neuigkeiten aus, aus Verlegenheit wird jetzt auch berichtet über minder schwere Katastrophen wie Ansprachen des Bundespräsidenten.

In der Fürther Südstadt hat sich ein 55 Jahre alter Mann am Donnerstag morgen auf seinen Balkon gestellt und Geldscheine im Wert von 27.000 Euro auf die Straße geworfen. Das Bemerkenswerte an diesem Vorfall ist der Umstand, dass der Mann splitterfasernackt war. Im Regelfall laufen die Eingeborenen in Fürth schon seit der Christianisierung 1978 im Lendenschurz herum.

Die ethnischen Fürther gelten bei Anthropologen als ein in seiner Existenz bedrohtes Naturvolk. Forscher vermuten einen Zusammenhang mit der bei Fürthern üblichen Geschwisterhochzeit, ihr Familienstammbaum verzweigt sich in der Regel nicht.

Ich habe Angst, dass mein Rechner bald zusammenbricht, unter meinen Gemeinheiten und meinem Gehämmere. Es gab in meinem Leben nur ein Wesen, das lauter getippt hat als ich, und das war meine elektrische Schreibmaschine vor fast dreißig Jahren bei Jugendradio DT 64. Das Monstrum hat derart am Schreibtisch gerüttelt, dass mir dauernd die Kaffeetasse heruntergefallen ist.

Wohlgemerkt Kaffee. Bier gab es erst nach der Neun-Uhr-Frühkonferenz im Casa Blanca, wenn wir in die Kantine gegangen sind.

In der Kantine saßen, ich rede vom Anfang der Neunziger, die Mitarbeiter von DT 64 am einen und die Spalter von Rockradio B an einem anderen Tisch. Beide Gruppen wurden immer kleiner. Am 1. Mai 1993 wurde die Station in Sputnik umbenannt und danach schrittweise enthirnt. Wie würde das klingen, wenn die alten Säcke von damals heute Corona-Krisenprogramm machen würden? Vielleicht so:

Bong! 10 Uhr, DT 20.20, Nachrichten. Mit Ari Gosch, Guten Tag. Berlin.

Die Machenschaften der US-amerikanischen Imperialisten und ihrer Handlanger in Bonn sind auf ganzer Linie gescheitert. Eine in Duschanbe von der CIA entführte Transportmaschine mit 30 Tonnen Werra-Krepp ist über Pjöngjang abgeschossen worden.

Die Werktätigen in Betrieben und Handel haben mit ihrem heldenhaften Einsatz und unter Anleitung des Generalsekretärs der Sozialistischen Reinheitspartei Deutschlands, SRD, die Versorgung der Bevölkerung mit Toilettenpapier und Seife sichergestellt. Unsere Korrespondenten im Land berichten von zufriedenen Bürgern, die geduldig vor den Kaufhallen Schlange stehen und Lieder singen.

Am Rande der 86. Tagung des Zentralkomitees der SRD teilte ein Regierungssprecher mit, dass das Neue Deutschland vor dem Gebrauch wieder gelesen werden muss. Er appellierte an die Massen, bei der Wachsamkeit gegenüber den Provokationen der Agenten der Reaktion nicht nachzulassen und sagte wörtlich: Plünderer werden erschossen, Genossen!

Damit zum Wetter: Überall Sonne, auch nachts.

Es ist 10 Uhr 4, wir setzen das Programm nun fort mit der Übertragung der beliebtesten Sendestörungen aus 75 Jahren Berliner Rundfunk. Danach zum Sendeschluss der Frank-Schöbel-Chor mit »Wenn Mutti früh die Rolle bringt.«

