Kampf für Schutz

Marko Djurica/REUTERS Eine leergefegte Straße in Belgrad (22. März 2020)

Während in Serbien der Ausnahmezustand ausgerufen wurde und das öffentliche Leben weitgehend zum Stillstand gekommen ist, sollen die Beschäftigten in den drei Produktionsstätten von Yura, Zulieferer für einen südkoreanischen Autokonzern, weiterhin arbeiten. Deswegen zogen Hunderte von ihnen am Mittwoch und Donnerstag vor die Werkstore in Nis und Raca und forderten, dass die staatlichen Schutzbestimmungen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus auch in ihrem Unternehmen eingehalten werden.

Gesetzlich vorgesehen ist, dass sich maximal 50 Arbeiter auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern mit einem Abstand von zwei Metern zueinander aufhalten dürfen. Dies sei aber in den Werken, in denen Kabelbäume und anderes elektronisches Zubehör vor allem für den südkoreanischen Autokonzern Hyundai-Kia hergestellt werden, nicht möglich, wie Beschäftige gegenüber dem Fernsehsender N1 sagten. Außerdem würde das Unternehmen nur unzureichende Schutzausrüstung für die rund 6.000 Angestellten in Serbien zur Verfügung stellen. Am Rande des Protests am Donnerstag in Raca wurde ein Arbeiter, der einem Journalisten von N1 ein Interview geben wollte, von der Polizei festgenommen und auf die Wache gebracht. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass er für 48 Stunden in Gewahrsam bliebe, wie der Sender auf seiner Internetseite berichtete.

Wie in anderen europäischen Ländern zeigt sich auch in Serbien, dass die Kosten für die Eindämmung der Coronaviruspandemie auf die Lohnabhängigen abgewälzt werden. Am 15. März ist in der ehemaligen jugoslawischen Republik der Ausnahmezustand verhängt worden, mit weitreichenden Folgen für Bürger- und Arbeitsrechte. Während an diesem Wochenende eine noch einmal verschärfte Ausgangssperre gilt, werden die Beschäftigten allein gelassen. Unternehmen können den Betrieb für 45 Tage einstellen und die Löhne kürzen, teilweise kam es bereits zu Entlassungen. Eine tiefe Wirtschaftskrise ist absehbar, ohne dass die Regierung erkennen ließe, welche Maßnahmen sie dagegen ergreifen will.

In den drei Werken von Yura seien die Arbeiter »der Laune des Arbeitgebers ausgeliefert«, kritisieren unterdessen Gewerkschafter. So sei die Produktion lange Zeit ohne größere Schutzmaßnahmen auch nach der Ausrufung des Ausnahmezustands weitergeführt worden. Die Belegschaften werden so ihrer Rechte beraubt, wie Zoran Stojiljkovic, Präsident des Gewerkschaftsverbands Nezavisnost, erklärte.

Zwar seien in der Fabrik in Leskovac mittlerweile die Schutzmaßnahmen bei Yura in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden verbessert worden, doch werde auf die Beschäftigten Druck ausgeübt, trotz bekannter Infektionsfälle in der Belegschaft die Produktion aufrechtzuerhalten, wie lokale Gewerkschafter sagten. So seien nun Schichten auch am Samstag angesetzt sowie Geldprämien für diejenigen ausgelobt worden, die zur Arbeit kämen.

Yura ist dafür bekannt, die Arbeiter unter schlechten Bedingungen zu beschäftigen. Die Fabrik in Raca war 2010 mit Hilfe staatlicher Subventionen eröffnet worden, in den folgenden Jahren kamen die Verhältnisse dort immer wieder an die Öffentlichkeit. So war es den Arbeiter verboten, Toilettenpausen einzulegen, statt dessen mussten sie Windeln tragen. Staatliche Behörden kamen zudem ihrer Aufsichtspflicht nicht nach, denn die Regierung in Belgrad setzt darauf, dass das Land als verlängerte Werkbank mit niedrigem Lohnniveau für internationale Investoren attraktiv ist.