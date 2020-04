Verscharrt

Lucas Jackson/REUTERS

Wegen nicht ausreichender Kapazitäten der Friedhöfe hat New York damit begonnen, Tote auf der zur Stadt gehörenden Insel Hart Island zu begraben. Wie Drohnenaufnahmen zeigen (siehe Bild), wurden am Donnerstag (Ortszeit) erste Menschen beigesetzt. Am Donnerstag hatten Behörden gegenüber CNN erklärt, an Covid-19 Gestorbene, deren Überreste von keinen Angehörigen reklamiert würden, könnten auf der Insel begraben werden. New York ist besonders von der Coronapandemie betroffen. Nach offiziellen Angaben starben dort bis Donnerstag mehr als 7.000 Menschen. (jW)