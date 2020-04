Risikogruppe Kinder und Jugendliche

David Young/dpa Für manche sind Kitas, Schulen und andere Einrichtungen ein sicherer Zufluchtsort (Düsseldorf, 3.4.2020)

Seit über drei Wochen sind Schulen und Kitas in Deutschland geschlossen. Treffen mit Freunden und toben auf Spielplätzen ist verboten. Freizeiteinrichtungen sind dicht, viele Anlaufstellen arbeiten auf Sparflamme. Insbesondere arme Familien hocken auf engstem Wohnraum zusammen. Unter solchen Bedingungen seien viel mehr Kinder von häuslicher Gewalt oder Verwahrlosung bedroht als sonst, warnte die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Landesjugendämter in einer Mitteilung vom Dienstag. Konkrete Zahlen gebe es zwar frühestens in einem Jahr, sagte deren Vorsitzender Lorenz Bahr der Deutschen Presseagentur. »Aber wir nehmen schon wahr, dass es einen Anstieg von Inobhutnahmen im städtischen Umfeld gibt«, mahnte er.

Erste Erkenntnisse lieferte demnach eine Umfrage der BAG vorige Woche bei den Landesjugendämtern. Einige Behörden hätten zuletzt bereits mehr Kinder als gewöhnlich wegen Gewalt oder Verwahrlosung aus Familien herausnehmen müssen. Konkret wisse der BAG-Chef das aus einzelnen Städten in Nordrhein-Westfalen, speziell im Rheinland, wo er auch das Landesjugendamt leitet. Die weitreichenden Beschränkungen wegen der Coronapandemie stellten vor allem Familien, die mit knappem Wohnraum auskommen müssen und finanzielle Sorgen haben, vor enorme Schwierigkeiten, so Bahr. Eine solche Situation könne viel schneller zu Konflikten und häuslicher Gewalt führen. Er betonte aber: Die Kinder- und Jugendhilfe sei für die Krise gerüstet. Die Ämter seien telefonisch erreichbar und gingen Hinweisen nach.

Bahr appellierte an Angehörige, Freunde und Nachbarn, bei Anzeichen von Gewalt oder Verwahrlosung wachsam zu sein. Würden Kinder selbst um Hilfe rufen oder Eltern einräumen, mit einer Lage völlig überfordert zu sein, »dann sollte man Hilfe anbieten oder das örtliche Jugendamt, im äußersten Fall die Polizei einschalten«, riet er. Günther Uhrmeister, Leiter des Kreisjugendamtes Paderborn, berichtete in der Mitteilung von »neuen Herausforderungen«, die die Beschränkungen mit sich brächten. Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) seien in seinem Einzugsbereich in kleinen Teams unterwegs und kümmerten sich darum, dass der Kontakt zu betreuten Familien nicht abreiße. Lars Heene, der die Behörde in Ludwigshafen leitet, plädierte an Eltern, in schwierigen Situationen rechtzeitig um Hilfe zu bitten.

Der BAG-Vorsitzende bemängelte einen insgesamt desolaten Zustand der Jugendhilfe. Seit Jahren klagen Ämter über Unterfinanzierung und Personalmangel, auch Sozialarbeiter und private Hilfsvereine weisen immer wieder auf gravierende Mängel hin. Zwar sei es zu begrüßen, so Bahr, wenn Familienministerin Franziska Giffey (SPD) die Kinder- und Jugendhilfe als systemrelevant erkenne. Doch die Politik müsse langfristig für ausreichend Personal sorgen, mahnte er. Und: »Weit oben auf die Agenda gehört auch die Digitalisierung der Ämter.« Onlineberatungen würden auch ohne Pandemie benötigt.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Missbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, sagte in der Welt vom 1. April, er gehe »ganz klar von einem erhöhtem Unterstützungsbedarf« für von familiärer Gewalt Betroffene aus. Nottelefone und die medizinische Kinderschutzhotline, an die sich Ärzte bei Verdachtsfällen wenden können, verzeichneten bereits verstärkten Andrang. Besonders schlimm für betroffene Kinder sei es, dass sie einem Täter innerhalb der Familie nun viel stärker ausgeliefert seien »Wir dürfen das akute Kinderschutzproblem nicht aus den Augen verlieren«, so Rörig.

Ähnlich hatten sich zuletzt zahlreiche Verbände geäußert. Der Gründer des Vereins Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk, Bernd Siggelkow, konstatierte am Montag im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk ein hohes Risiko. »Es ist im Moment sicherer, durch einen dunklen Park zu gehen, als in manchen Familien zu leben.« Er geht von einer hohen Dunkelziffer bei Kindesmisshandlungen aus.