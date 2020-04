»Einen kühlen Kopf bewahren«

APA/KRUGFOTO/dpa Köpft hier der neue Titelträger Linzer ASK gegen den alten von der Salzburger Brauseelf?

Repräsentativ ist die Erhebung nicht, ein Stimmungsbild schon: Das Onlineportal 90Minuten.at veröffentlichte jüngst Ergebnisse einer Umfrage, an der sich mehr als 4.200 Fußballfans Österreichs beteiligten. Danach plädierten 52 Prozent eher für einen Saisonabbruch als für »Geisterspiele«, und satte zwei Drittel sind dafür, den aktuellen Spitzenreiter Linzer ASK zum Meister zu küren.

Der Grunddurchgang in der alpenländischen Bundesliga war absolviert: zwölf Teams, Hin- und Rückrunde, 22 Spiele. Dann kam der coronabedingte Cut Mitte März durch die Österreichische Fußballiga (ÖFBL). Die Meisterrunde der besten sechs und die Qualifizierungsrunde der sechs Klubs unter dem Strich sind seitdem storniert. Ganz oben steht momentan, durchaus überraschend, der LASK vor der Brauseelf von Dietrich Mateschitz aus Salzburg – und in Lauerstellung dahinter Rapid Wien auf Rang drei.

Am 31. März ließ die ÖFBL in einer Presseaussendung verlauten, dass für eine mögliche Wiederaufnahme des Spielbetriebs aktuell mehrere Varianten geprüft und Szenarien durchgespielt würden. »Das Ziel ist es, die Ligen auf sportlichem Weg zu beenden.« Wann es eine Saisonfortsetzung geben könne, entscheide indes die ÖVP-/Grüne-Bundesregierung.

Auch sonst ist die Rechtslage kompliziert: Weder in den FIFA-, UEFA- oder ÖFBL-Regularien ist geregelt, wie ein Titelrennen zu werten ist, wenn es nicht planmäßig zu Ende gebracht werden kann. »Der ÖFB und die Bundesliga prüfen derzeit anhand der bestehenden Bestimmungordnung die Folgen, sofern die Meisterschaften nicht fortgesetzt werden können«, schreibt die ÖFBL. Das letztlich beschlussfassende Gremium sei in diesem Fall das ÖFB-Präsidium. Beschlüsse gibt es bis heute noch nicht. »Abzuwarten bleibt darüber hinaus«, so die Liga, »wie die Diskussionen auf internationaler Ebene verlaufen und ob daraus konkrete Vorgaben seitens der FIFA oder der UEFA resultieren.«

Einer ging am Sonntag im Sportkanal des ORF in die Offensive: Siegmund Gruber, der Präsident des LASK. Der bekundete seine Sympathien für die Entscheidung der belgischen Fußballiga, die in der vorigen Woche als erste in Europa ihre Saison komplett abgebrochen und den aktuell erstplazierten Club Brügge zum Titelträger erklärt hatte. Sehr zum Missfallen der UEFA übrigens.

Dem LASK könnte nach dem »belgischen Modell« als Tabellenführer der Titel zugesprochen werden. »Wir haben Hin- und Rückrunde gespielt, den Grunddurchgang beendet«, rechtfertigte Gruber sein Gedankenspiel vor laufender Kamera. Die Reaktionen kamen prompt, zunächst aus Salzburg und von Rapid. Die direkten Klubkontrahenten des LASK mahnten zur Ruhe und keine voreiligen Kurzschlüsse zu ziehen.

Christoph Freund, der Sportvorstand von Titelverteidiger RB Salzburg, sagte dem Standard am Montag: »Das Zeitfenster für eine Entscheidung ist groß.« Christoph Peschek, der Wirtschaftsgeschäftsführer von Rapid, setzte im Standard-Gespräch gleichfalls auf den Zeitfaktor. Man könne laut UEFA ja auch erst im Juli oder im August die Saison fortsetzen. »Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren.«

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Die Grünen) stellte am Sonnabend bei seiner Pressekonferenz eine baldige Aufnahme des Trainingsbetriebs für Profisportler in Aussicht – in kleinen Gruppen und, völlig reizlos, ohne Körperkontakt. Veranstaltungen seien aber bis Ende Juni untersagt, ob »Geisterspiele« dazu zählen, sei weiter ungeklärt, hieß aus der Pressestelle des Ministers auf jW-Nachfrage. Neues dürfte es erst am 16. April geben, dann tagen die Ligavertreter per Videokonferenz, bestätigte die ÖFBL gegenüber jW.