Filme zur Zeit

Das Filmfestival der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki hat Regisseure weltweit dazu aufgerufen, Kurzfilme zu drehen über ihre Zeit in Isolation wegen der Coronapandemie. Das Motto heißt »Spaces« und ist inspiriert vom Buch des 1982 gestorbenen französischen Filmemachers Georges Perec, »Species of spaces and other pieces«. Dies teilte das Festival am Montag mit. Bereits 14 Regisseure hätten sich gemeldet. Das Filmfestival in Thessaloniki gilt als wichtig für Nachwuchskünstler im Südosten Europas. Es findet jedes Jahr Anfang November statt. (dpa/jW)