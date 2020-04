Urkonflikt: Mensch versus Maschine

Hauke-Christian Dittrich/dpa Die Roboterisierung des betrieblichen Alltags schreitet munter voran – der DGB fordert ethische Standards

Für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt braucht es klare Regeln. Das fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einem Ende voriger Woche veröffentlichten Konzeptpapier, das einen Zehnpunkteplan und Leitfragen für Betriebe und Politik beinhaltet.

Für den DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann ist dabei eines ganz wichtig: Transparenz. Nur so würde die selbstlernende Software im Betrieb seitens der Beschäftigten nicht als Bedrohung für Arbeitsplätze wahrgenommen werden. Weiter sagte er in seiner Stellungnahme zum Konzeptpapier: »Um KI für gute Arbeit zu nutzen, müssen KI-Anbieter transparent darlegen, was die Systeme können und im Zweifel auch anrichten.« Dies sei eine Grundvoraussetzung für die erforderliche Akzeptanz von KI im Betrieb, genauso wie eine KI-gerechte Anpassung der Regeln für betriebliche Aushandlungsprozesse, erklärte Hoffmann.

»Künstliche Intelligenz für gute Arbeit« – so lautet das Motto des DGB. Für die Umsetzung dieses Ziels brauche es einen »gesetzlichen Ordnungsrahmen«. Im vorgelegten Punkteplan fordert der Gewerkschaftsdachverband deshalb ein Zertifizierungsverfahren für KI-Systeme. Damit gehe für den DGB der »Aufbau unabhängiger Prüf- und Beschwerdestellen zur demokratisch legitimierten Aufsicht und Kontrolle« einher.

Zentral sei dabei der Schutz der Beschäftigten »vor Datenschnüffelei durch die Software«. Um dies sicherzustellen, brauche es ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz, heißt es in dem Papier. Hoffmann sagte dazu: »Die Sorge der Beschäftigten, dass sie für ihren Arbeitgeber praktisch gläsern werden, ist berechtigt.« Schließlich bestehe die Gefahr, aus scheinbar harmlosen und hilfreichen Tools Zukunftsprofile erstellen zu können. Es gehe also um weit mehr als in Zeiten der Videoüberwachung, nämlich um die analytische Vermessung und Steuerung von Beschäftigten zur betriebswirtschaftlichen Optimierung. »Hier müssen wir klare Grenzen setzen«, so der DGB-Vorsitzende.

Gesundheitsrisiken durch KI-Systeme müssten laut DGB verbindlich für die gesetzlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychischer Erkrankungen erfasst werden – insbesondere bei der Antistressverordnung. Und nicht zuletzt gehe es um den Ausbau der Arbeitsforschung auf dem Gebiet selbstlernender Software und eine »sozialpartnerschaftlich abgestimmte Entwicklung und Einführung ethischer Leitlinien.«

Wie stehen die großen Unternehmensverbände zum KI-Einsatz in ihren Industriezweigen? Die Presseabteilungen beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und beim Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) verzichten bislang auf autonome Kunstintelligenz. Mit Folgen: BDI-Pressesprecherin Judith Völker teilte auf jW-Anfrage mit, dass deren PR-Abteilung coronabedingt zu ausgedünnt sei, um aktuell Fragen zu KI in Konzernen beantworten zu können. Beate Preuschoff, Leiterin der Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit beim ZDH, musste gleichfalls passen. Der flächendeckende Einbruch der Auftragslage im Handwerk stelle alles Bisherige in den Schatten, »bei uns brennt es förmlich«, sagte sie im jW-Gespräch.

Nach Ansicht des DGB müsse die betriebliche Mitbestimmung »an den digitalen Fortschritt angepasst und konkretisiert werden«. Bisher gilt: Die betriebliche Einführung und Anwendung von »technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen«, ist nach dem Betriebsverfassungsgesetz mitbestimmungspflichtig. Die Mitbestimmung solle deshalb auf die Nutzungsformen von Daten und Techniken erweitert werden, schreibt der DGB. Das erfordere, Betriebsräten bei einer Software-Erneuerung in Unternehmen Interventionsmöglichkeiten zu gewähren.

Oder wie Hoffmann betont: »Der Einsatz von KI erfordert, dass wir zu einer prozessorientierten Ausrichtung der Mitbestimmung kommen, um die Schnittstellen von Mensch und Maschine vorausschauend und ganzheitlich zu gestalten.« Anspruchsvoll sei das schon, gibt er zu, »aber zwingend notwendig.«