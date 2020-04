Essverfahren. Auf, Freunde!

Daniel Karmann/dpa Amsel mit Kirsche im Schnabel

Stare, sechs Stück, versammeln sich im Rest dessen, was einmal die Krone des Pflaumenbaums war, beratschlagen zirka eine Minute lang quörrend und die Köpfe in alle Richtungen drehend, wie die Lage sei, gelangen zur Conclusio: Ja, ois einwandfrei, schicken dennoch erst mal ihren Kundschafter los, und der signalisiert nach der Landung: Auf, Freunde! Hier gibt’s was für umme!

Der Amselmann macht sich umgehend an die eben ausgesäten Wildblumensamen ran, die Sau, die Amselfrau schlüpft ins Futterhäuschen, die guterzogene.

Der Grünling klammert sich ans lange Zeit von sämtlichen Feinschmeckern des Gartens gemiedene Futtersilo, das Grünlingspaar präferiert das nahebei hängende Futterhäuschen und haut minutenlang voll rein.

Spatzen, ebenfalls sechs, folgen der Strategie der Stare, aber von der Dachkante der Garage aus.

Der Buchfink, der honorige, lässt die Wildblumensamen in Frieden und schnabelt das frisch hergerichtete Sträucherbeet ab, eine Viertelstunde ist ihm das wert.

Zum Beschluss eine Rabenkrähe, die erst alle hat schlemmen lassen und nun in edler Gesinnung das Übriggebliebene vor der Garage aufliest.