Quarantäne für BRD-Rückkehrer

Marius Becker/dpa Vliesmaterial steht als Vorprodukt für Schutzmasken hoch im Kurs

Das sogenannte Coronakrisenkabinett der Bundesregierung hat am Montag in Berlin getagt und neue Beschlüsse für Maßnahmen gegen die Pandemie bekanntgegeben. So sollen Menschen mit deutscher oder EU-Staatsbürgerschaft sowie »langjährig« in der BRD lebende Ausländer künftig nach ihrer Rückkehr in die Bundesrepublik grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Dabei handelt es sich um eine Empfehlung an die Bundesländer, hieß es.

Die neue Regelung gelte aber erst ab dem 10. April und nur für diejenigen, die sich für »mehrere Tage« im Ausland aufgehalten haben. Wer weder einen deutschen Pass hat noch »dauerhaft« in der BRD ansässig ist, durfte wegen der Coronapandemie schon seit Mitte März nur noch aus einem »triftigen Grund« einreisen.

Weitere Erleichterungen soll es dagegen für deutsche Unternehmen geben. »Mittelständische« Firmen sollen noch einfacher zur Überbrückung der derzeitigen Krise bei der staatlichen KfW-Bank Schulden aufnehmen können. Die EU-Kommission hatte bereits am Freitag abend grünes Licht für eine komplette Staatshaftung bei Krediten bis 800.000 Euro gegeben. Bisher übernehmen Banken ein Restrisiko von zehn oder zwanzig Prozent, künftig soll der Bund aber zeitlich begrenzt für das gesamte Ausfallrisiko haften.

Die Bundesregierung will zusätzlich zur Kreditaufnahme auch die Herstellung von Vorprodukten für dringend benötigte Schutzmasken ankurbeln. Dafür soll geprüft werden, wie Firmen bei Investitionen in die Produktion von Vliesmaterial unterstützt werden und Abnahmegarantien bekommen könnten. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert nach der Sitzung des Krisenkabinetts am Montag in Berlin mit.

Vorgesehen sei unter anderem ein Zuschuss von 30 Prozent auf die Investitionskosten für entsprechende Produktionsanlagen unter bestimmten Voraussetzungen, wie aus dem Beschluss der Ministerrunde hervorgeht. Das damit hergestellte Vlies soll bis Ende 2023 nur an Unternehmen verkauft werden können, die damit medizinische Schutzmasken in der BRD oder der EU produzieren. Wenn ein vollständiger Verkauf des Vlieses auf dem deutschen Markt nicht möglich ist, soll das Material auf Antrag auch auf dem internationalen Markt veräußert werden können. (dpa/Reuters/jW)