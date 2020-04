Gewehr im Anschlag

Bernadett Szabo/REUTERS

Die Militarisierung des öffentlichen Lebens in Ungarn wegen der Coronakrise nimmt zu – und Soldaten und Polizisten müssen sich auf längere Dienstzeiten gefasst machen. Die Regierung veröffentlichte am Montag ein Dekret, nach dem Einsatzkräfte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung – wie in Budapest (siehe Bild) – jetzt auch mehr als 48 Stunden die Woche arbeiten dürfen. Das berichtete die sozialdemokratische Tageszeitung Nepszava. An Wochentagen könne demnach die Dienstzeit auch mehr als zwölf Stunden betragen, dürfe aber 24 Stunden nicht übersteigen. (jW)