Moskau: Parade am Tag des Sieges soll stattfinden

Alexander Zemlianichenko/AP/dpa Zuverlässig, siegesgewiss. Russland will auch in diesem Jahr den »Tag des Sieges« feiern

Moskau. Russlands Militär bereitet trotz erheblicher Einschränkungen wegen der Coronakrise weiter die Parade zum Tag des Sieges der Sowjetunion über den Faschismus am 9. Mai vor. »Alles läuft nach Plan«, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, der Boulevardzeitung Komsomolskaja Prawda am Donnerstag. Es gebe weder beim Format noch beim Datum Pläne einer Änderung. Bei dem Großereignis in der russischen Hauptstadt sind normalerweise Hunderttausende auf den Straßen unterwegs. Aktuell gilt aber in Moskau wegen des Virus eine Ausgangssperre.

Zuletzt gab es Vermutungen, die größte Parade der russischen Geschichte mit Panzern und Raketen auf dem Roten Platz könnte abgesagt oder verschoben oder ohne Zuschauer organisiert werden. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, dass im Moment verschiedene Möglichkeiten mit Blick auf die Parade durchgespielt würden. Es gebe aber noch keine Entscheidung. Russland erwartet zu dem für Putin in diesem Jahr wichtigsten politischen Ereignis zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges Dutzende Staats- und Regierungschefs. Der Offizier Konaschenkow sagte der Zeitung, dass alle Sicherheitsvorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf der traditionellen Parade getroffen würden. Die Soldaten freuten sich auf das historische Ereignis. Den Teilnehmern der Parade werde im Moment dreimal täglich die Temperatur gemessen. (dpa/jW)