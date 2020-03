Ende der Sanktionen: USA erpressen Venezuela

Andrew Harnik/AP Photo US-Außenminister Michael Pompeo am Dienstag in Washington bei einer Pressekonferenz

Washington. Die US-Regierung erpresst Venezuela und fordert die Bildung einer »Übergangsregierung« sowie Neuwahlen für die Aufhebung der Sanktionen. Außenminister Michael Pompeo sagte am Dienstag in Washington, Staatschef Nicolas Maduro und der Oppositionelle Juan Guaidó sollten Platz für ein »Übergangsgremium« machen, dass die Wahlen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten organisiere. Sollten diese Wahlen »frei und fair« verlaufen, könnten am Ende alle US-Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden. Pompeo sagte, er hoffe, dass Maduro den »Vorschlag« ernst nehme und darüber nachdenken werde. Zugleich mahnte er, »Nicolas Maduro muss gehen«, die Unterstützung der USA für Guaidó sei ungebrochen. Das US-Außenministerium betonte auch, die Sanktionen blieben erhalten und würden noch verschärft, bis Maduro den Weg für einen politischen Übergang frei mache. (dpa/jW)