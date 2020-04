jW

Wir schrubben sie in letzter Zeit öfter, als ein Chirurg das normalerweise tut. Wir traktieren sie mit harter Bürste. Sie ersticken fast im Seifenschaum. Wir verdanken ihnen so viel. Sie sind unsre wichtigsten kleinen Helfer. Ich will sie preisen. Sie öffnen meinen Laptop, legen mit ihren zehn Fingern sofort los. Ich quetsche Zitronen mit ihnen aus. Wir kneten zusammen Hackfleisch mit Eigelb, pitschnassem Brötchen und Senf. Sie mögen klebrigen Teig und sind ganz aufgeregt, lasse ich sie Bilder aus verschütteter Milch auf den Tisch malen. Sie waschen gern ab, tummeln übermütig im Abwaschwasser, trocknen sich an Pullover, Hemd und Hose ab. Wo Wein-, Bier- und Schnapsflaschen unbeobachtet herumstehen, reißen sie ihnen die Etiketten ab. Gute Freunde stellen für meine unerzogenen Hände stets ein paar Flaschen zur Bearbeitung hin.

Meine schönen, guten Hände! In Säcken können sie Linsen von Mais, Erbsen von Bohnen unterscheiden. Ich knülle mit ihnen alles mögliche: Taschentücher, Servietten, Schuldzettel, Visitenkarten. Mit Phantasie basteln sie aus Büroklammern kunstvolle Figuren oder kleben Kaugummi überall hin, auch auf die Rückseiten ausgedruckter Texte. Sie streicheln sanft die Liebste. Nahe am Durchdrehen befeuchten sie mit kaltem Wasser Augenbrauen und Ohrläppchen, beklatschen sich gegenseitig dafür, meine Hände zu sein.

Sie schreiben mir die schönsten Sätze auf Postkarten. Wir kommen so wunderbar miteinander aus. Sie möchten alles erlernen, die ganze Welt befühlen, bevor sie steif und unbeweglich werden. Es gibt allerdings etwas, das wir nicht können, sie aber endlich von mir beigebracht bekommen wollen. Zigarettendrehen! Dafür seid ihr nicht geschaffen, wehre ich ihr Drängen ab, schimpfe über Wurstfinger, vertröste sie auf später. So oft versprochen und gebrochen, dass sie nicht mehr daran glauben, wenn ich den Satz beginne, sich abwenden, bockig werden, hinter meinen Rücken flüchten und sich dort aufs allerheftigste verschränken.