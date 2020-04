Heiße Phase im Fußball-Oberhaus: Wird es bald »eklig und grausam«?

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Kein Szenario ausschließen: Wann rollt der Ball wieder?

Normalerweise würde in diesen Tagen die heiße Phase der Fußballsaison beginnen – nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon. Vertragsverhandlungen würden geführt, letzte Details von Transfers besprochen, Sponsorendeals eingefädelt. Aktuell jedoch geht es für einige Klubs der obersten beiden Bundesligen eher darum, ob eine Insolvenz noch zu verhindern ist. 13 namentlich nicht genannte der 36 Profiklubs sollen von einer Insolvenz bedroht sein – und das noch in dieser Saison. Das berichtete der Kicker Ende voriger Woche unter Berufung auf Zahlen, die bei der Mitgliederkonferenz der Deutschen Fußballiga (DFL) vorgelegt worden seien.

Von seiten des Ligaverbandes gab es zunächst keinen Kommentar zu dem Bericht. Die Zeit drängt, wenn er nicht allzu alarmistisch aufgezogen wurde. Vieles hängt davon ab, wann wieder gespielt werden kann, ob damit auch die dringend benötigten Gelder aus dem TV-Vertrag fließen. Mindestens bis zum 30. April ruht der Ball. Wenn der Ligabetrieb länger pausieren muss, könnte er wie ein Kartenhaus zusammenklappen. Ein Bundesligaverein könnte seinen Verpflichtungen laut Kicker schon im Mai nicht mehr nachkommen, drei weitere müssten im Juni den Konkursverwalter bestellen.

In der 2. Liga drohe sieben Teams die Insolvenz im Mai, zwei weiteren im Juni. Erzgebirge Aue gehört nicht dazu, ist aber gleichwohl nicht in ruhigen Fahrwassern unterwegs, wenn man den Aussagen folgt, die Präsident Helge Leonhardt am Sonnabend im »Aktuellen Sportstudio« des ZDF tätigte. »Wir haben einen Plan bis 30. Juni. Danach wird es eklig und grausam«, erklärte der Vereinsboss: »Ich kann kein Szenario ausschließen. Was dann passiert, müssen wir sehen. Es kann bis zur Planinsolvenz gehen.«

Von der Vorstellung, die Saison vor Zuschauern zu Ende zu spielen, haben sich alle Teams längst verabschiedet. Diskutiert werden noch Geisterspiele. Dafür bräuchte es angesichts der aktuellen Beschränkungen des öffentlichen Lebens eine Sondererlaubnis der Politik. In Erwartung der nächsten Richtungsentscheidungen bemühen sich die Klubs um so etwas wie Normalität. Ab heute wird auf einigen Plätzen das Training wieder aufgenommen – in Kleingruppen und unter Beachtung aller Hygienevorschriften.

In Bremen allerdings wurde ein entsprechender Antrag abgelehnt. »Wir halten das für keine gute Idee«, sagte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer und fügte mit Blick auf die an die Vereine gerichtete Empfehlung der DFL, nur bis zum 5. April nicht zu trainieren, an: »Wir sind uns einig: Die Botschaft, die die Deutsche Fußballiga gesendet hat, ist keine gute an die Republik.« (sid/jW)