Wackelt schon jemand?

Jan Woitas/dpa Selten im Blick: Kaya Diehl vom HC Leipzig in einer Partie gegen den BVB (21.5.2016)

Allerorts steht der Spielbetrieb still, greifen Sportberichterstatter ins Archiv, um Lücken zu stopfen, werden Vereine und Verbände befragt, wie sie die Coronakrise überstehen wollen. Selten geraten dabei die höchsten Spielklassen der Handballerinnen in den Fokus. Hierzulande sind das 14 Erst- und 16 Zweitligisten, organisiert in der Handballbundesliga Frauen (HBF). Die setzte die Saison am 13. März zunächst aus, am 18. März wurde die Spielzeit dann komplett abgebrochen. 18 von 26 Spielen hatten die Erstligisten bis dato über das Parkett bringen können. Wie die HBF des weiteren beschloss, wird es »für die laufende Saison keine sportlichen Absteiger aus der 1. und 2. Bundesliga« geben. »Geisterspiele« wollte die HBF nicht. Die damit verbundenen Einnahmeverluste (Tickets, Werbung) hätten die Klubs »in unzumutbarer Weise« belastet, so der Ligavorstand.

Einige Fragen hingegen sind ungeklärt: die nach der Meisterschaft und der Vergabe der internationalen Startplätze zum Beispiel. »Wir befinden uns dazu auch im Austausch mit dem Deutschen Handballbund (DHB) und der Handballbundesliga (HBL)«, sagte HBF-Pressesprecherin Nadine Döring auf jW-Nachfrage. Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Entscheidungen der HBF würden erst gefällt, »wenn Rechtssicherheit herrscht«, so Jörg Hirte, Geschäftsführer der HSG Bensheim/Auerbach, im jW-Gespräch. Anfechtbare Beschlüsse und potentielle Rechtsstreite sollen so vermieden werden.

Die aktuellen Spitzenreiterinnen kommen aus Dortmund. »Statt eines Saisonabbruchs hätten wir uns eine zeitlich flexible Unterbrechung gewünscht«, sagte Andreas Bartels vom Vorstand der BVB-Handballabteilung gegenüber jW. Für die Borussinnen wäre es der erste deutsche Meistertitel gewesen – und eine Wachablösung, denn sonst machten die SG BBM Bietigheim und der Thüringer HC das Titelrennen unter sich aus. Wichtiger als die Meisterkür sei aber, »den deutschen Handball der Frauen in der nächsten Saison international in der Champions League zu vertreten«, betonte Bartels.

Der Geschäftsführer des VfL Oldenburg, Peter Görgen, bringt gegenüber jW eine Variante ins Spiel: »Annullierung der Saison und Neustart mit gleicher Besetzung in die Saison 2020/21.« Die HBF stehe vor der Wahl, entweder dem erstplazierten BVB die Trophäe zu überreichen, »oder keinen Meistertitel zu vergeben«, erklärte Peter Prior, Geschäftsführer des Buxtehuder SV, dieser Zeitung.

Vom HBF-Entscheid profitieren die »Kurpfalz-Bären« aus der Gemeinde Ketsch. Der Aufsteiger darf als Tabellenschlusslicht in der Belle Etage bleiben. Geschäftsführer Adrian Fulad­djusch findet den Nichtabstiegsmodus gegenüber jW richtig, »nun haben alle Planungssicherheit.«

Apropos: Die meisten Teamkader für die kommende Saison stehen fest. Sicherheit bedeutet das indes nur bedingt. Die Wettkampfhallen sind geschlossen, das angeordnete Individualtraining wird taktische Übungseinheiten im Mannschaftsverbund nicht dauerhaft ersetzen können.

Und wie sieht es mit Kurzarbeit aus? »Einige Klubs haben diese bereits bei der Arbeitsagentur angezeigt«, sagte Döring. Die sportlich ambitionierte TuS Metzingen gehört dazu, Oldenburg und BVB noch nicht. Döring »liegt keine Gesamtübersicht vor«.

Über Saisonplazierung, Kaderplanung und Trainingssituation hinaus quälen die Klubverantwortlichen existentielle Fragen. »Zunächst muss der laufende Etat gesichert werden«, so Görgen. Mitten in der Coronakrise Sponsoren für die kommende Saison anzusprechen, könnte bei Unternehmen, die in eine ökonomische Schieflage geraten seien, auf Unverständnis stoßen, meint er. »Da wird niemandem der Sinn nach Sportsponsoring stehen.« Fehlende Erlöse aus abgesagten Heimspielen seien noch zu verkraften, schätzt Prior. Sehr problematisch werde es aber, wenn Geldgeber aus wirtschaftlichen Gründen ihr Engagement reduzieren oder einstellen sollten.

Wer wäre ein »Wackelkandidat« im Oberhaus? Die meisten Erstligateams seien aus dem Stammverein ausgegliedert worden, erklärt Görgen. Eine mögliche Insolvenz des »wirtschaftlichen Trägers« würde die Vereine kaum treffen: »Diese sind nicht die Lizenznehmer bei der HBF.«

Dennoch: Die Skepsis ist groß, die Dauer entscheidend. Görgen sagt: »Zieht sich die Krise über Monate, wird es für jeden Standort immer schwerer werden.« Prior ergänzt: »Ob alle Erst- und Zweitligisten diese Notlage überstehen, da bin ich mir nicht sicher.« Sollte die coronabedingte Auszeit sich bis in den Herbst erstrecken, sei es »fraglich, ob es ab dem Jahr 2021 weiterhin professionellen Frauenhandball geben wird«, so Hirte. Und Leverkusens Trainerin Renate Wolf ist überzeugt: »Der Frauenhandball in Deutschland wird sich auch neu erfinden müssen.«