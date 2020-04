Pickliges Hühnergesocks

Ulrich Burchert Klaus Renft Combo bei der FDJ-Werkstattwoche »Jugendtanzmusik« in Frankfurt an der Oder 1972 (aus dem Band); »die Bühnen sind dann immer größer geworden«, sagt Fotograf Ulrich Burchert

Ein Sägezahnriff, ein Rhythmus und ein Sänger, der von der Enttäuschung singt. Die Versprechungen der bunten Waren taugen nichts, niemand wird ein besserer Mensch, wenn sein Hemd weißer gewaschen ist als das seines Nachbarn. All die Versprechungen, sie sind Lügen, es gibt nichts, kein Glück, keinen Sex. Nur Entfremdung. Der Abgesang auf den Konsumismus, ein No-Logo-Programm ohne Ablaufdatum, stammt von den Rolling Stones und traf 1965 als »(I Can’t Get No) Satisfaction« den Nerv einer Generation. Angesprochen durften sich alle fühlen, die sich bis zum Erbrechen vollgestopft mit den Konsumgütern des Kapitalismus wähnten. Im Zentrum der westlichen Überflussgesellschaft sitzend, lehnten sie das von ihr gegebene Glücksversprechen ab. Der Song reihte sich in die Rede vom Konsumterror ein, sein Klang waren artikulierter Unmut und Verweigerung.

Was die Briten sangen, wurde im gleichen Jahr von der Theo Schumann Combo in der DDR gecovert. Lieblich klang’s nun, und gesungen wurde, den Sinn des Originals auf den Kopf stellend, vom Glück, das in der Liebe zu finden sei. Diese Aufnahme allerdings kam nie in die Läden. Die brave Schumann-Musik fiel den Maßgaben des 11. Plenums des ZK der SED zum Opfer, auf dem Erich Honecker Ende 1965 zwar versicherte: »Niemand in unserem Staat hat etwas gegen eine gepflegte Beatmusik.« Allerdings sei der »schädliche Einfluss« der »Beatrhythmen« des imperialistischen Westens auf die im Geiste des Sozialismus mühsam erzogene Jugend »grob unterschätzt« worden. Sie »zu Exzessen aufzuputschen« sei Ziel des Gegners. Es ging also um mehr als Musikpflege. Den Rhythmen war die Systemfrage gestellt. Welche Reibungsflächen sich damit zwischen Politikern und Jugendlichen ergaben, lässt das Buch »Östlich der Elbe – Songs und Bilder 1970–2013« ahnen.

Von heute aus gesehen, gab es Verlierer und Gewinner. Nur: Wer ist wer? Wo standen die Staatsdiener? Wolfgang Herzberg, Texter der Gruppe Pankow, spricht in seinem Essay von »vielen kleinen Politbüros«, die froh waren, Staatsdirektiven durch eigenes Zutun Macht verleihen zu dürfen. Seine Erinnerung an eine missgünstige Funktionärin, die eine seiner Bühnenfiguren als »schweißig und pickelig«, ausgestattet mit Hühnerherz und Hühneraugen, charakterisierte, ist beredt. Mit pickligem Hühnergesocks war kein Sozialismus zu machen.

Sowenig sympathisch in den Essays von Liedermachern wie Christian Kunert oder Hans-Eckardt Wenzel unisono die Staatsvertreter erscheinen, so unbestimmt bleibt das Wollen der aufbegehrenden Hähnchen und Hühner. Trieben sie lediglich pubertäre Hormonschübe in den Protest, oder artikulierte sich politisch gemeinter Widerstand? Gegen wen oder was richtete er sich? Der Rebellion wird die Klassenfrage nicht gestellt, per se scheint sie gerechtfertigt. Die Musiker geraten zu Statthaltern einer nicht näher hinterfragten Renitenz. Wo die Stones die bunten Verlockungen der Warenwelt verneinten, lauschte manch DDR-Bürger dem Refrain von »Satisfaction« eine anders gelagerte Verweigerung ab: »Mit ›Get No‹ zeigte man es der Staatsmacht«, erinnert sich Renft-Combo-Sänger Christian Kunert.

Ulrich Burchert Jugendzimmer in Berlin-Prenzlauer Berg, 1988; »Fotografie, die beobachtet, hat ja heute keiner mehr Gelegenheit zu bezahlen. Darum sieht das alles so gestellt aus«, sagt Borchert, »Es fehlt an Muße, aber auch an Wissen.«

Mit der Absage der Stones an die westliche Konsumgesellschaft konnten die meisten Ostrocker nicht viel anfangen. Stark war das Verlangen nach Markenjeans, Schallplatten und sonstigen westlichen Mode- und Konsumartikeln. Wenzel erinnert sich mit Wehmut, wie seine frühe Jugend vom Wunsch nach Schlaghosen bestimmt wurde und welche Aufgaben er Großeltern und Schneidern stellte. Retrospektiv stellt er fest: »Eine gewisse Schäbigkeit war meiner Imitation der westlichen Mode nicht abzusprechen. Diese kleine Schäbigkeit« prägte, so Wenzel, »das Erscheinungsbild der östlichen Protestkultur«. Sichtbare Belege liefern im Band Schwarzweißfotos von Ulrich Burchert. Laut Interpretationshilfe zeigen sie Menschen östlich der Elbe, eingespannt in Produktion und Alltag, die mit List und Lust ihren Eigensinn behaupten und »den Widerspruch zwischen der Realität und der ›schönen neuen Welt‹ drastisch sichtbar machten«. Vornehmlich gerieten Burchert Musiker vor die Linse. Wir sehen einen der Herausgeber auf der Bühne rocken, sehen Pankow oder Tamara Danz, aber kaum »gepflegte Unterhaltungsmusik«.

Anhand von mehr als 200 ausgewählten Songtexten von Pankow, Wenzel, Gundermann oder Engerling lassen sich Wünsche und Sehnsüchte der Beatgeneration Ost näher bestimmen: Nach einer Phase, in der sich die Songlyriker in Metaphern und Märchen flüchteten und für manchen Kitschtoten unter sieben Brücken verantwortlich waren, redeten sie Tacheles. Bei den einen heißt es: »Ich sitz bloß rum und hab det alles satt/ Ick weeß nich weiter, sach doch eener watt!«, andere sehen den »Mercedes-Stern im Westen« und träumen vom Davonfliegen. Pankow fühlt den »Aufruhr in den Augen«, die Pension Volkmann weiß aber bereits 1990, was daraus wurde: »Wir hatten ’ne Chance/ Es ging ganz gut los/ Aber der Hunger war viel zu groß.« In Zeilen wie »Ostrocker sind wie die Sonne/ Gehen im Osten auf und im Westen unter« aus dem Jahr 2004 schwingt Resignation mit und die Erkenntnis, wie wenig ost- und westdeutsche Lebenswelten miteinander vergleichbar waren.

Das Kompendium ostdeutscher Innerlichkeit lässt die Produktionsverhältnisse von Musik nicht unerwähnt. Mussten sich Ostrocker von Kulturfunktionären ihre Qualitäten bescheinigen lassen, um auftreten zu dürfen, mussten sich Westrocker dem Publikum andienen und mit Plattenfirmen paktieren. Westrocker verdienten dank der Tantiemen an Millionenhits, Ostrocker wurden pauschal per Titel abgefunden, egal, wie hoch die Verkaufszahlen waren. Im Osten behielt der Rock über lange Jahre hinaus seinen Status als Selbstverständigungsmedium des Aufbegehrens, wer hinhörte, lauschte den Texten jede Nuance ab. Im Westen dagegen funktionierte Rock wesentlich nonverbaler über Sounds und Rhythmen und wurde längst nicht mehr als Medium des Protests verstanden. Und während Westjugendliche den Weg in die Spaßgesellschaft gingen, mussten sich Ostjugendliche mit dem Zerfall ihrer Ideale und ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Die Trennung zwischen Ost und West hörte nach 1989 nicht auf, die Systemfrage blieb gestellt.

Wie wenig zukunftssicher dabei Voraussagen sind, mag ein Statement der Band Possenspiel 1986 zeigen, die meinte, mit ihrem »Elaste-Rock aus der DDR« die »Stones kaputtgespielt« zu haben.