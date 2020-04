Erdogan bleibt stur

Umit Bektas/REUTERS Bis zuletzt offen: Der »Große Basar« in Istanbul schloss seine Pforten erst in der letzten Märzwoche (25.3.2020)

In der Türkei sind die Zeiten, in denen über ein vermeintlich gegen das Coronavirus immun machendes »Türkengen« spekuliert wurde und die Regierung Kölnisch Wasser zur Infektionsprävention verteilen ließ, vorbei. Denn in kaum einem anderen Land wächst die Zahl der Infizierten derzeit so steil an. Fast 24.000 Fälle wurden bis zum Sonnabend laut Gesundheitsminister Fahrettin Koca nachgewiesen, rund 500 Infizierte sind nach offiziellen Angaben an Covid-19 verstorben. Ärzte gehen von deutlich höheren Zahlen aus.

Schulen und Bars sind zwar geschlossen, auch die öffentlichen Gebete in den Moscheen wurden ausgesetzt. Doch einer landesweiten Ausgangssperre, wie sie der sozialdemokratische Oberbürgermeister der mit 60 Prozent der festgestellten Infektionen besonders stark betroffenen Stadt Istanbul, Ekrem Imamoglu, fordert, verweigert sich Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Dahinter steht die Angst vor einem weiteren Einbruch der schon seit zwei Jahren stark angeschlagenen Wirtschaft. Die Produktion müsse aufrechterhalten werden, »komme, was wolle«. Statt dessen gibt es seit Freitag nicht nur für Senioren ab 65 Jahren eine Ausgangssperre, sondern auch für Jugendliche unter 20 Jahren, die nicht angestellt sind oder als Saisonkräfte arbeiten. Zudem wurden 31 Städte einschließlich Istanbul unter Quarantäne gestellt. In Geschäften und auf Märkten gilt jetzt Maskenpflicht.

Ein Bündnis linksgerichteter Gewerkschaften und Berufsverbände – die Konföderation der Revolutionären Arbeitergewerkschaften, die Föderation der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die Ingenieurs- und Architektenkammer und die Ärztekammer der Türkei – fordert unterdessen in einem Sieben-Punkte-Katalog die sofortige Schließung aller nicht lebensnotwendigen Betriebe sowie die Verhängung einer Ausgangssperre. Kleine Geschäfte müssten vom Staat unterstützt werden und Lohnabhängige bezahlten Urlaub erhalten. Erwerbslose sollten ohne Vorbedingungen Arbeitslosengeld erhalten. Entlassungen müssten während der Pandemie verboten sowie Kredite und Schulden gestundet werden. Private Gesundheitseinrichtungen sollten unter öffentliche Kontrolle gestellt und die Gesundheitsversorgung kostenlos angeboten werden.

Für eine von Erdogan initiierte und von der Religionsbehörde Diyanet unterstützte »Kampagne der nationalen Solidarität« wurde laut dem amtlichen Sender TRT bis zum Wochenende bereits über eine Milliarde türkische Lira gespendet. Die Kampagne scheint »eher eine andere Möglichkeit zu sein, Bauunternehmer beim Bau von Brücken, Straßen, Tunneln und Megaprojekten zu unterstützen«, vermutet allerdings die linke Nachrichtenseite Gazette Duvar. Zuvor hatte bereits die kemalistische Tageszeitung Sözcü darauf hingewiesen, dass Geschäftsleute durch die Spenden ihre Steuern senken können. Regierungsnahe Unternehmen profitierten zudem von einer im Rahmen eines Rettungsschirms übernommenen Garantie des Staates in Höhe von 18,9 Milliarden Lira. Außerdem würden ihre Mieten übernommen, während andere, insbesondere kleine Unternehmen leer ausgingen.

Innenminister Süleyman Soylu ließ unterdessen Coronaspendenkonten der von der Opposition kontrollierten Stadtverwaltungen von Istanbul und Ankara bei der staatlichen Vakif-Bank sperren, da diese »gegen Regularien verstoßen«. In der unter Zwangsverwaltung stehenden kurdischen Großstadt Diyarbakir verbot der Gouverneur eine Hilfskampagne der linken HDP für unter Quarantäne stehende Einwohner. In einem Gefängnis der kurdischen Stadt Batman schlug die Polizei in der Nacht zum Sonntag einen Aufstand unter Einsatz von Tränengas nieder. Die Gefangenen hatten ihre Freilassung gefordert, da eine von der Regierung geplante Amnestie zur Entlastung der überbelegten Gefängnisse Zehntausende inhaftierte politische Gefangene ausnimmt.