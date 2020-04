Katholisches Heim im Visier bayerischer Justiz

München. Ein ehemaliges katholisches Kinder- und Jugendheim in der Nähe von München gerät in das Visier der Justiz. Die Staatsanwaltschaft München II hat Vorermittlungen gegen einen früheren Erzieher des Jugenddorfes Piusheim in der Gemeinde Baiern sowie einen damals angehenden Priester eingeleitet. Das teilte die Behörde am Wochenende auf dpa-Anfrage mit. Das Erzbistum München und Freising bestätigte, dass im Zusammenhang mit der inzwischen geschlossenen Einrichtung neun Verdachtsfälle wegen sexueller Übergriffe oder körperlicher Gewalt gemeldet wurden. In dem Heim wurden »schwer erziehbare« Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 18 Jahren betreut. (dpa/jW)