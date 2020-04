Aly Song/REUTERS

Zum chinesischen Totengedenktag am Sonnabend hat China mit drei Schweigeminuten der Menschen im Land gedacht, die an Covid-19 gestorben sind. Um zehn Uhr morgens blieben in Beijing die U-Bahnen stehen, Menschen auf den Straßen hielten inne. Die Nationalflaggen auf öffentlichen Gebäuden und in chinesischen Botschaften weltweit wehten auf halbmast wie hier in Wuhan. Man gedenke der »Märtyrer und Landsleute, die im Kampf gegen die Epidemie ums Leben gekommen sind«, teilte der Staatsrat mit. Webseiten von Regierung und Staatsmedien zeigten sich in Schwarzweiß. (dpa/jW)