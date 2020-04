Masked Bürger

Masken, Masken! Das Land braucht mehr Masken! Sie sind so knapp wie andere Gegenstände des täglichen Bedarfs – Medikamente, Toilettenpapier und Sauerkraut –, die vorzugsweise in Bangladesch produziert werden, weil das dort billig ist. Die Versorgungslücke in Deutschland ist längst überall spürbar. Vor diesem Hintergrund hat sich die Bundesregierung zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. In einem emotionalen Appell bat Kanzlerin Merkel die Antifa um Hilfe. Sie soll Ski-, Motorradmasken und weitere Schutzkleidung dem Gesundheitswesen auf Leasingbasis zur Verfügung stellen. Spätestens zum nächsten G-7-Gipfel sollen die Straßenkämpfer ihre Arbeitskleidung zurückerhalten.

Eine ähnliche Adresse richtete die Regierung an die Sado-Maso-Geschäfte der Republik sowie an assoziierte Lackfetischisten in Swingerclubs. Als Maskenaushilfslieferanten kommen darüber hinaus Karnevalsvereine in Köln und Umgebung in Frage, die Schwäbisch-alemannische Fastnacht (Fasnet) und die Gewerkschaft der Schwarzwaldhexen.

Zur Not hilft auch ein selbstgenähter Nikab, den jede vernünftige Frau zu Hause hat.

Die Pro 7-Sendung »The Masked Singer« bleibt zunächst außen vor.

Die Bereitschaft der Bürger, mit Masken auszuhelfen, ist geradezu immens.