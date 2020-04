Im Tale grünet’s hoffnungsblöd

Carsten Koall/dpa »Spaß beiseite«: Jan Scheper-Stuke, Geschäftsführer der Berliner Krawattenmanufaktur Auerbach, mit Mund-Nase-Maske aus der aktuellen Kollektion

29. März

Ich habe gestern und heute in Weimar Papierkram erledigt, die Pflanzen gegossen und ihnen aus den Pseudoklementinen vorgelesen, damit sie in den Himmel kommen, sollte ich sie verdursten lassen müssen. Die darin gesammelten und immer wieder verstümmelten Reden ganz früher Christen sind so übelkeitserregend, dass ich mich frage, warum Dieter Dehm den Stuss nicht längst vertont hat.

Gleich nach der Ankunft gestern war ich im Nahkauf in der Röhrstraße. Im Einkaufswagenhäuschen desinfizierte einer der Verkäufer gerade die Handgriffe. Zwei Kundinnen nahmen Küchenrolle und Sprühpistole und machten mit. Eine Verkäuferin kam in Zivil mit ihrem privaten Einkauf aus dem Markt und fing ebenfalls damit an, die Einkaufswagen zu entviren. Es war wie beim Zaunanstreichen bei Tom Sawyer. Die Leute gackerten, und die drei Hunde der Verkäuferin, die am Eingang angeleint waren, jaulten in Richtung ihrer Besitzerin. »Gebt Ruhe, sonst kommt ihr in die Kühlzelle!« rief sie.

Im Erfurter Bahnhof ist der geheizte Wartesaal geschlossen. Ich bin wie immer viel zu früh, kaufe mir ein Hühnersandwich und eine Cola und setze mich zum Essen auf eine Bank. Eine besonders hässliche Taube steht eine Armlänge entfernt von mir auf einem Bein und starrt auf mein Sandwich, weißer Schaum dringt ihr aus dem Schnabel. Mir vergeht der Appetit, ich werfe die Tüte mit dem Sandwich weg.

Mein Verhältnis zu Flugsauriern ist gestört. Ich schäme mich, weil ich die einen, die Tauben, verhungern lasse, während ich die anderen, Hühner zum Beispiel, gerne mag und trotzdem essen kann.

30. März

»Ich wünsche Ihnen, dass Sie jämmerlich ersticken!« Vor einiger Zeit hatte mich eine Frau auf dem Goetheplatz aufgefordert, die Kippe auszumachen und mit dem Rauchen ganz aufzuhören. Dabei rollte sie mit den Augen und schrillte die Klingel an ihrem Elektrolastenrad. Weil ich sie freundlich ignorierte, wünschte sie mir den Erstickungstod an den Hals.

Seit Wochen wird gemeldet, dass das Coronavirus nicht nur für alte Menschen gefährlich ist, sondern auch für Raucher. Was da dran ist, weiß ich nicht, ich habe keinen der Artikel gelesen. Aus Sorge vor Scheinlungenkrebs. Ich muss nur »Kukident 3 Phasen« hören, schon fällt mir ein Zahn aus.

Die Nürnberger SPD würde am liebsten die gestrige Oberbürgermeister-Stichwahl annullieren. Gewonnen hat nicht, wie seit 75 Jahren mit einer Ausnahme immer, der Sozialdemokrat, sondern ein Bankangestellter namens König von der CSU. Inhaltlich ziemlich egal, historisch aber sehr interessant: Das Nürnberger Rathaus war seit Ende des Krieges ein Erbhof für die Sozis. Das hat vor allem zwei Gründe. Die SPD ist hier genauso konservativ wie die bayerische Staatspartei. Zweitens wurde die CSU von ethnischen Franken immer mit der bayerischen Besatzungsmacht identifiziert und galt deshalb als unwählbar.

Genau andersrum in der Bayerischen Staatskanzlei. Ministerpräsident war immer ein katholischer Altbayer. Bis 1996 die Witzfigur Stoiber im Kamillensee ertränkt wurde und der Protestant und Franke Günter Beckstein, den Teebeutel im Gewande, den Thron erklomm. Doch nur ein Jahr später stellten die rechtgläubigen Echtbayern mit Staats- und Parteichef Horst Seehofer die alten Verhältnisse vorübergehend wieder her. Bis 2018 der Söder wie Phoenix dir nix aus der Asche stieg: ein evangelischer Franke und hörnlich Wunderknabe!

Der Söder fotzt die ganze deutsche Politsaubande her und reüssiert als forscher Krisenmanager mit Kanzlerprädikat. Macht all das, was Hoffnungsblöde sich von einem linken Ministerpräsidenten wünschen würden. Aber Bodo Ramelow hatte nach dem ganzen Stress um seine Wiederwahl keinen Sinn für Seuchensofortmaßnahmen. Er schloss sich eine Woche lang in der Staatskanzlei ein und tanzte mit einem Thüringen-Globus seine Amtswürde. Bis Susanne Hennig-Wellsow an die Tür klopfte und rief: »Bodo, aufhören, wir müssen regieren!«

31. März

Ins Ausland: In Österreich und Jena müssen die Kunden beim Einkaufen bald eine Schutzmaske tragen. Ich finde das richtig, hat mir der Apotheker gesagt, bei dem ich welche kaufen wollte.

In einem Internetvideo habe ich gesehen, wie eine asiatische Nonne aus einem Lappen und zwei Haushaltsgummis im Handumdrehen eine super Maske gebaut hat. Ich war sehr beeindruckt. Wenn ich das ein bisschen übe, kann ich mir so bestimmt im Handumdrehen beide Arme brechen.

Vermischtes: Die Verwaltung der Stadt Erfurt hat sich offiziell um den Nobelpreis für Misanthropie beworben. Der dortige Gabenzaun, wo man Beutel mit Lebensmitteln und Hygienartikeln für Obdachlose aushängen konnte, wurde von den Behörden »aus hygienischen Gründen« gesperrt. Die Spenden wurden entsorgt. Auf dem Verbotsschild steht »Erfurter Tafel ist geöffnet«. Du mich auch.

1. April

Der Sozialismus marschiert, Genossen. Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, verlangt Billionensubventionen und ein Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung der Privatwirtschaft. Als nächstes wird er vorschlagen, dass die Rüstungskombinate neben Panzern und Haubitzen auch knappe Konsumgüter wie Atemschutzmasken produzieren sollen.

Sie könnten mit einen Kombi-Bezugskarten-System verteilt werden. Für einen Abschnitt bekommt man zum Beispiel bei Krauss-Maffei einen »Leopard 2« mit Beatmungsgerätbausatz, zehn Masken, Pommes und Cola.

Spaß beiseite. Der Moderator vom Deutschlandfunk hat gestern kurz vor Mitternacht den FDP-Oberbürgermeister von Jena, Thomas Nitzsche, interviewt und war nach zehn Minuten der Verzweiflung nahe. Was ihn so aufbrachte: Der Liberale hat in Jena diktatorisch eine Atemschutzmaskenpflicht eingeführt, obwohl der Moderator festgelegt hatte, dass die nichts bringt.

Und Nitzsche will die gravierenden Versorgungsmängel auch noch mit einer volxeigenen Mundschutzproduktion beheben. Jeder Haushalt soll selbstbestimmt Masken für sich und das Kollektiv nähen.

Die Bayreuther Festspiele wurden abgesagt. So etwas hätte es früher nicht gegeben. Die Wagners hatten bis 1944 eisern durchgehalten, seit 1940 kriegsbedingt auch ohne Führer. Der wollte nach dem Endsieg wiederkommen, war 1945 aber leider verhindert. Die Musik erstirbt auch auf den Straßen, die Balkonkonzerte haben sich in Deutschland nicht durchgesetzt. Vermutlich, weil es mehr Deutsche mit Schrotflinte gibt als welche mit Trompete.