Wer kennt das nicht? Nur einen Tag lang schaut man mal vor lauter »Home ­Office«, Kinderbespaßung und Balkonbegrünung nicht in Zeitung oder Netz, und schon sind einem wieder Berge fettiger Falschinformationen samt klebrig-süßer Kommentarsauce entgangen. Oder gar das neueste Xavier-Naidoo-Video. Deshalb gibt es nun die neue satirische Presseschau »Phrase und Antwort« von jW-Autor Michael Bittner und Lesebühnenprofi Maik Martschinkowsky. »Wie groß ist die Gefahr, dass schlechte Artikel einfach überlesen werden, wirklich niveaulose Kommentare unbeachtet bleiben oder gar die neue Ausgabe eines völlig belanglosen Magazins untergeht!« heißt es in einer Ankündigung. Damit uns derlei nicht mehr passiert, präsentieren sie einmal im Monat die wildesten Funde, die sie in der klassischen Medienlandschaft und im Internet gemacht haben. Los geht es heute abend um 19.30 Uhr, umständebedingt per Livestream unter phraseundantwort.de. Schauen Sie mal rein. (jW)