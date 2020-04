Andrew Kelly / REUTERS »Es wird zur Gewissheit« (US-Soldaten in einer High School im Bundesstaat New York, 21.3.2020)

Die Vorbemerkungen sind vor allem poetologisch. Eine Chronik wird angekündigt. Die eigentümliche Erzählung selbst beginnt dann folgendermaßen: »Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieux aus seiner Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte.« Albert Camus’ Roman »Die Pest«, Anfang der 1940er Jahre geschrieben, wurde 1947 in Frankreich und 1948 in deutscher Übersetzung veröffentlicht. Ort der Handlung ist das algerische Oran Anfang der 1940er. Der Protagonist – und, wie sich am Ende herausstellt, Erzähler – Rieux vertritt eine philosophische Haltung, die seinerzeit als Existentialismus in Westeuropa sehr erfolgreich war. Man mag mit guten marxistischen Gründen (wie Georg Lukács) den Existentialismus à la Heidegger oder den französischen Existentialismus von Sartre und Camus als Modeerscheinung kritisieren, der nach dem Zweiten Weltkrieg eine Apologie des restaurierten Kapitalismus betrieben und einem ahistorischen Freiheitsbegriff das Wort geredet hatte. Dennoch sollte man im Falle Camus’ und seiner Texte ein wenig genauer hinschauen. Camus schlägt mit der Figur des Arztes Rieux einen Menschen mit einer Haltung vor, die dem entspricht, was er auch theoretisch – unter dem Eindruck des Faschismus – expliziert hat: die Gestalt des Menschen in der Revolte (»L’homme révolté«), den man sich als glücklichen Sisyphos (»Le mythe de Sisyphe«) vorstellen soll. Ohne Für und Wider setzt er sich bedingungslos für das (Über-)Leben ein. Er engagiert sich und kämpft – als Arzt nüchtern-pragmatisch – ohne Letztbegründung und vis-à-vis de rien.

Soviel zum philosophischen Hintergrund. Davor baut Camus die »literarische Probebühne« (Dieter Wellershoff) seines Romans auf, der diesseits von Historizität und Allegorie (Pest = Faschismus) heute durchaus als ein realistischer Text von bestürzender Aktualität lesbar ist. Vorgeführt wird eine saturierte Gesellschaft, die sich in Fortschritt und Wohlstand behaglich eingerichtet hat, aber plötzlich – zufällig? – von einer Seuche, der Pest, überwältigt wird. Camus’ große Erzählkunst, die alle überflüssige Rhetorik und Sprachartistik vermeidet, um sachlich, knapp und präzise – wie in einer Chronik eben – zu berichten, entwickelt auf engem Raum die Dramaturgie der Eskalation: Erst sind es nur vereinzelte tote Ratten in den Häusern, dann deren Hunderte, die Vermutung, dass es sich um eine Epidemie handelt, erste Kranke, schließlich Tote. Es wird zur Gewissheit: Die vermeintlich ausgerottete Pest ist zurück. Politik und Verwaltungsbehörden erlassen einigermaßen hilflos Meldepflicht, Quarantäne, Ausgeh- und Fahrverbote, verhängen schließlich den Ausnahmezustand.

Parallel zu diesen äußeren Vorgängen schildert Camus die Reaktionen der Figuren um Rieux, die sich im ständigen Wechselbad der Gefühle befinden: Hoffen, Bangen, Verdrängen, dann Apathie, eine »eigenartige Gleichgültigkeit«, aber auch die Anfälligkeit für völlig irrationale Erklärungen (Fake News): »So machten unter der Hand verschiedene Prophezeiungen die Runde, die Magiern zugeschrieben wurden oder Heiligen der katholischen Kirche. Drucker der Stadt erfassten sehr schnell den Vorteil, den sie aus dieser blinden Voreingenommenheit schlagen konnten, und verbreiteten die umlaufenden Texte in großer Zahl.« Schließlich wieder die Illusionslosigkeit, die Resignation. Die Zahl der Toten wächst und wächst, aber dann verschwindet die Seuche plötzlich wieder, über Nacht, wie ein Spuk. Und die Feier des Überlebens beginnt mit der Wiederbesetzung des öffentlichen Raums, mit dem Weg ins Freie. Doch während Rieux den Freudenschreien lauscht, weiß er, »dass der Pestbazillus niemals ausstirbt oder verschwindet (…), und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben«.