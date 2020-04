Moral kontra Schuldenstand

Yves Herman/REUTERS Verstimmt wegen unterschiedlicher Interessenlage: Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra (l.) und dessen portugiesischer Kollege und Euro-Gruppenchef Mario Centeno am 12. März 2020 in Brüssel

Die Coronaviruspandemie verursacht immense Kosten. Das zwingt die EU einmal mehr, Antworten auf kontrovers diskutierte Fragen zu finden. Jetzt scheint ein Kompromiss in Sicht: Ein Corona-Fonds. Inzwischen hat der Interessenskonflikt zwischen Mitgliedsländern für genug böses Blut gesorgt.

»Ich hoffe, dass jeder vollständig den Ernst der Bedrohung für Europa versteht, bevor es zu spät ist«, hatte Italiens Präsident Sergio Mattarella vergangene Woche in einer Rede an die Nation gesagt. Und da mit Europa die EU gemeint ist, dürfte klar sein, dass es um Geld geht. Politiker finden markige Worte, Medien berichten, als sei ein Krieg ausgebrochen. Besonders die Niederlande haben die Wut der Länder im EU-Süden auf sich gezogen.

Diplomatische Floskeln scheinen nicht gefragt. So soll Finanzminister Wopke Hoekstra Berichten zufolge vergangenen Donnerstag beim EU-Video-Gipfel den betreffenden Südstaaten vorgwofen haben, anders als sein Land keine ausreichenden Rücklagen gebildet zu haben, um die Krise aus eigener Kraft zu bewältigen. Das stieß bei den Adressaten sauer auf. »Widerwärtig« sei die Kritik, sagte der portugiesische Premierminister António Costa am Freitag. Und die streitenden Parteien mobilisierten kräftig. In einer ganzseitigen Anzeige in der FAZ vom Dienstag bezichtigten italienische Bürgermeister die Niederlande eines »geizigen, nationalen Egoismus«.

Finanzsituation und Schuldenstände der einzelnen Länder sind bekannt. Darauf beziehen sich Den Haag, Berlin oder Wien. Um dem zu begegnen, argumentieren die klammen Staaten, dass es um eine moralische Frage gehe. Die »Südländer« halten Den Haag einen Mangel an Empathie und fehlende »Solidarität« vor, weil die Regierung die Idee, gemeinsam Schuldenpapiere zu emittieren, für die alle gleichermaßen haften, ablehnt. Ein gefundenes Fressen für die nach Clicks und mehr Auflage gierenden Medien: »Hoekstra droht sich in raschen Tempo noch unbeliebter zu machen als sein Vorgänger Jeroen Dijsselbloem«, kommentierte die Amsterdamer Tageszeitung Het Parool am Montag.

Besagter Dijsselbloem hatte Italien, Spanien und Portugal während der letzten Finanzkrise 2007/2008 vorgehalten, er könne auch nicht sein ganzes Geld »für Alkohol und Frauen« ausgeben und dann um Beistand bitten. Die EU zwang damals die Südstaaten, die zuvor kräftig Schulden gemacht hatten, zu enormen Etatkürzungen. Die wurden dann vor allem im Gesundheitssystem umgesetzt: Um Kosten zu verringern, mussten reihenweise Ärzte und Pfleger gehen, die Menge der Klinikbetten wurde reduziert. Es ist vor diesem Hintergrund kein Zufall, dass die Opferzahlen in Spanien und Italien jetzt besonders hoch sind.

Am Dienstag versuchte Hoekstra, die Wogen zu glätten: »Wir waren zu wenig mitfühlend, so ehrlich müssen wir sein«, sagte er beim Sender RTL Z. »Eine starke EU ist auch in unserem Interesse.« Offenbar kommt Den Haag auch nicht ganz ohne Unterstützung durch die Krise: Die Regierung bittet in Brüssel um Hilfe für die in Not geratenen heimischen Blumenzüchter, die ihre Tulpen aufgrund der eingebrochenen Nachfrage größtenteils auf den Müll werfen müssen.

In der Sache bleibt Hoekstra hart. Geld für medizinische Hilfe, okay, aber es sei nicht der Augenblick, eine Diskussion über eine gemeinsame Schuldenfinanzierung mittels Euro-Bonds zu führen. Über Euro-Bonds oder »Coronabonds«, wie sie neuerdings auch genannt werden, würden alle EU-Staaten am Kapitalmarkt gemeinsam Schulden machen und zu gleichen Teilen und gleichen Zinsen für die Rückzahlung verantwortlich sein. Schlecht für Staaten mit einer geringeren Schuldenlast wie die Niederlande oder die Bundesrepublik, hinter denen sich weitere »Nordländer« der EU verstecken. »Es ist ziemlich deutlich, dass die Niederlande und eine große Anzahl anderer Staaten davon keine Befürworter sind«, stellte der Minister am vergangenen Sonnabend laut Het Parool fest. Selbst den Einsatz des dubiosen »Europäischen Stabilitätsmechanismus« (ESM) halten die Niederlande noch für verfrüht. Erst müssten andere Maßnahmen geprüft werden.

Der ESM hat bereits in der Griechenland-Krise bewiesen, dass er – ähnlich wie sein global wirkendes Pendant IWF – Geld nur gegen knallharte Auflagen herausrückt. Staaten, die woanders keine Kredite mehr bekommen, können sich zwar aus dem 400 Milliarden Euro umfassenden Notfonds Geld leihen – allerdings geschieht das dann zumeist zu Lasten der weniger begüterten Menschen im jeweiligen Schuldnerstaat.

Am Mittwoch unterbreitete Hoekstra dann einen Kompromissvorschlag nach dem Motto, einmalige Hilfe ist okay, dauerhafte Schuldenvergemeinschaftung nicht: Sein Land wolle einem »Coronahilfsfonds« rund eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen, berichtete das Algemeen Dagblad am Donnerstag unter Berufung auf den Politiker. Der Fonds sei für besonders schwer betroffene Länder gedacht. Ministerpräsident Mark Rutte sagte dem Sender NOS am Mittwoch, insgesamt könnten wohl zehn bis 20 Milliarden Euro zusammenkommen.