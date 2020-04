Geflüchtete Kinder endlich evakuieren!

Florian Westphal, Geschäftsführer von »Ärzte ohne Grenzen«, forderte am Donnerstag, dringend Evakuierungen aus griechischen Lagern umsetzen:

Es ist nun drei Wochen her, seit sieben EU-Staaten vereinbart haben, Schutzbedürftige aufzunehmen. Doch bislang konnten kein einziges Kind, keine Frau und kein Mann die gefährlichen Lager verlassen, und die Europäische Kommission hat als Koordinierungsstelle immer noch keine Lösung gefunden, um die angebotene Aufnahme umzusetzen. Wir verstehen nicht, warum dies so lange dauert, während gleichzeitig die Covid-19-Pandemie eine potentiell tödliche Bedrohung für die auf den Inseln festsitzenden geflüchteten Menschen darstellt. Seit Wochen sehen wir eine Katastrophe auf die Lager zukommen und verzweifeln langsam, weil niemand sich verantwortlich zu fühlen scheint. Deutschland will Kinder mit komplexen chronischen Krankheiten aufnehmen, die zur Covid-19-Risikogruppe gehören. Die Teams von Ärzte ohne Grenzen behandeln allein auf Lesbos etwa 100 solcher Kinder, die eine spezielle Behandlung benötigen. Sie müssen jetzt dringend aus diesen gefährlichen Bedingungen geholt werden.

Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Donnerstag zum Mangel an Schutzausrüstung:

Ich fordere die Bundesregierung auf, endlich alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den akuten Mangel an Schutzmaterialien für medizinisches Personal zu überwinden. Das Grundgesetz bietet die Möglichkeit, Enteignungen zum Wohl der Allgemeinheit vorzunehmen (Art. 14 GG) sowie Produktionsmittel zu vergesellschaften (Art. 15 GG). Bei lebensbedrohlichem Marktversagen, wie wir es derzeit beobachten, sind derartige Eingriffe in den Markt dringend geboten.

Es ist unerträglich, wie Firmen und Konzerne jetzt aus der Krise Profit herausschlagen. Der Einkaufspreis von FFP-2-Atemschutzmasken beispielsweise stieg in wenigen Tagen von 45 Cent auf 13,52 Euro – dies entspricht mehr als 3.000 Prozent! Bei diesem offenkundigen Missbrauch ihrer Oligopolstellung durch Konzerne muss die Möglichkeit genutzt werden, Schutzmasken und -anzüge dem Markt zu entziehen und statt dessen nach dem Bedarf der Gesundheitseinrichtungen zu produzieren und neu zu verteilen. Die Hamsterei von Schutzausrüstung muss hart bestraft werden. Firmen, die ihre Marktmacht aus Profitgier mit Wucherpreisen missbrauchen und damit Menschenleben gefährden, müssen unter staatliche Kontrolle gestellt oder enteignet werden. Spätestens jetzt in der Krise müssen soziale Interessen über Profitinteressen gestellt werden.

Klaus-Dieter Gleitze, Geschäftsführer der Landesarmutskonferenz (LAK) Niedersachsen, warnte am Donnerstag vor den Konsequenzen bei Verteuerung von Lebensmitteln:

Bereits jetzt sind viele Arme auf das Angebot der Tafeln angewiesen, weil ihr Geld für Lebensmittel nicht ausreicht. Fast die Hälfte aller Tafeln haben aber auf Grund der Coronakrise geschlossen, so dass viele Menschen, vor allem Ältere und Mobilitätseingeschränkte, von dieser lebensnotwendigen Versorgung abgeschnitten sind. Wenn jetzt noch Lebensmittel wie Obst und Gemüse teurer werden, kommen Millionen von Menschen in existentielle Nöte. Gerade diese Lebensmittel stärken das Immunsystem. Wenn das nicht mehr gegeben ist, steigt das Ansteckungsrisiko für Arme überproportional, vor allem für Wohnungslose.