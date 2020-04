Mit Kaufkraft gegen die Krise

REUTERS/Thilo Schmuelgen Während der Coronakrise bleiben Einkaufszentren leer (Leverkusen, 20. März 2020)

Die Wissenschaftler vom Düsseldorfer Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung erwarten laut einer am Donnerstag veröffentlichten Prognose infolge der Coronakrise im laufenden Jahre eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaftsleistung um vier Prozent. Dabei gehen sie davon aus, dass die gegenwärtigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens ab Anfang Mai gelockert werden. Anderenfalls könne es noch schlimmer kommen.

Die Prognose ist daher mit Vorsicht zu genießen. Während die IMK-Forscher eine Normalisierung ab Mai für realistisch halten, gehen Virologen davon aus, dass die Pandemie wellenförmig verlaufen wird und es bis zu zwei Jahre dauern könne, bis ein hinreichend großer Teil der Gesellschaft infiziert war und somit immun ist. Weniger zuversichtliche Annahmen bezüglich des weiteren Verlaufs führen zu deutlich pessimistischeren Einschätzungen über die wirtschaftlichen Folgen. So hatte das kapitalnahe Ifo-Institut vergangene Woche in einem Szenario, das einen dreimonatigen teilweisen Stillstand der Volkswirtschaft zugrunde legt, einen Wirtschaftseinbruch von bis zu 20,6 Prozent prognostiziert.

Doch nicht nur mit Blick auf den Rückgang der Wirtschaft im laufenden Jahr sind die IMK-Forscher verhältnismäßig zuversichtlich: Für 2021 erwarten sie ein Wachstum von 2,4 Prozent. Die Arbeitslosigkeit steigt demnach durch die Pandemie nur moderat. Im laufenden Jahr wird erwartet, dass 150.000 Beschäftigte ihren Job verlieren, weitere 100.000 folgen im nächsten Jahr. Die Erwerbslosenquote läge dann bei 5,5 Prozent. Entscheidend sei allerdings die Stabilisierung der Binnennachfrage. Der private Konsum sei »die zentrale Starthilfe für den Konjunkturmotor. Die Menschen sollten also Geld in der Tasche haben, wenn die Läden wieder öffnen«, erläuterte der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Sebastian Dullien, am Donnerstag.

Mit der bisherigen Krisenpolitik der Bundesregierung ist man beim IMK im großen und ganzen einverstanden. Bund und Länder hätten »auf vielen Feldern schnell das Richtige getan, um die ökonomischen Folgen dieser dramatischen Krise zu mildern«, so Dullien. Notwendig seien allerdings entschiedenere Maßnahmen zur Begrenzung der Einkommensverluste von betroffenen Beschäftigten. Angeregt wird etwa, das Arbeitslosengeld I sowie das Kurzarbeitergeld temporär aufzustocken. Die Bundesregierung war zuletzt in die Kritik geraten, weil zusätzliche finanzielle Entlastungen bei der Kurzarbeit einseitig der Kapitalseite zugute kommen.

In der Debatte um sogenannte Corona-Bonds stellt sich das IMK an die Seite der Regierungen Italiens, Spaniens und Frankreichs, die die Ausgabe solcher gemeinschaftlicher Anleihen mit Nachdruck fordern, sich bislang jedoch an Deutschland und den Niederlanden die Zähne ausbeißen. Laut IMK wären solche Bonds geeignet, auch »finanziell schlechter ausgestatteten Mitgliedstaaten des Euro-Raums eine wirksame Antikrisenpolitik zu ermöglichen«.