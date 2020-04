AfD-Kovorsitzender wirbt für Spaltung

Peter Förster/dpa-Zentralbild/dpa Reicht für zwei Parteien, findet Jörg Meuthen: AfD-Prominenz beim Kyffhäusertreffen des »Flügels« (2.9.2017)

In der Debatte über eine mögliche Abspaltung des völkischen »Flügels« von der AfD hat der Parteikovorsitzende Jörg Meuthen am Donnerstag nachgelegt. Er wünsche sich in den nächsten neun Monaten eine Entscheidung über eine mögliche Teilung der AfD, sagte er der Deutschen Presseagentur: »Wir sollten in Ruhe darüber diskutieren, aber dann auch bis Ende des Jahres zu einer Entscheidung kommen.«

Meuthen hatte in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der reaktionären Onlineplattform »Tichys Einblick« gesagt: »Jeder weiß, dass der ›Flügel‹ und dessen maßgebliche Exponenten uns ganz massiv Wählerstimmen im bürgerlichen Lager kosten, und ich denke auch, dass die ordoliberalen Ansichten des bürgerlich-konservativen Teils der AfD noch bessere Ergebnisse im staatspaternalistischen Wählermilieu des ›Flügels‹ verhindern.« Insgesamt ließen sich bei einer Teilung in zwei Parteien mehr Wähler erreichen als in der »derzeitigen, wenn man einmal ehrlich ist, permanent konfliktträchtigen Konstellation«, meinte Meuthen.

Am Donnerstag reagierte der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz, neben dem Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke einer der führenden Köpfe des »Flügels«, auf den Vorstoß mit den Worten: »Ich halte Herrn Meuthens Einschätzung für sachlich und politisch falsch, werde aber keine internen Diskussionen öffentlich führen.« Auf Facebook ließ Höcke verlauten, der Vorschlag sei »töricht und verantwortungslos«. Ins selbe Horn stieß auch der Kovorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland. »Die Überlegungen von Jörg Meuthen sind wenig zielführend und extrem unpolitisch«, so der Ehrenvorsitzender der Partei.

Erst vor kurzem war der »Flügel« vom AfD-Bundesvorstand zur Selbstauflösung gedrängt worden, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz die Gruppierung im März als »gesichert rechtsextremistische Bestrebung« eingestuft hatte. Höcke und Kalbitz waren der Aufforderung des Bundesvorstands nachgekommen. (dpa/jW)