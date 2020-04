Programmhinweis

Darmstadt/Berlin. Interesse und Sympathie der jW-Sportredaktion für den südhessischen Zweitligisten SV Darmstadt 98 sind langjährigen Lesern kein Geheimnis. Wem es ähnlich geht, den erwartet dank der Coronakrise am Samstag abend ein besonderes Schmankerl. In Ermangelung aktueller Partien zeigt der Hessische Rundfunk ab 23.15 Uhr zwei der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte: das berühmte Duell auf der Bielefelder Alm in der Relegation zur zweiten Bundesliga 2014, das die Lilien dank Elton da Costas Gewaltschuss im letzten Augenblick noch gewannen, und das Spiel gegen den FC St. Pauli ein Jahr darauf, in dem die Heiner den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machten. Freunde des gepflegten Beton- und Langholzfußballs kommen hier ganz auf ihre Kosten. (jW)