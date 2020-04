»Da geht es ums Überleben«

Wolfgang RattayREUTERS »Aus der Not heraus muss man überlegen, wie man den Fußball neu gestaltet.« Leeres Stadion vor dem »Geisterspiel« zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (11.3.2020)

In einigen Fanforen liest man, die Saison müsse auf jeden Fall abgebrochen werden. Glauben Sie, dass es einen dauerhaften Rückzug vom Fußball geben könnte? Dass wir wieder in den 80er Jahren landen? Da waren 15.000, 18.000 Leute im Stadion.

Ich bin da zwiegespalten. Es gibt viele Menschen, die den Profifußball so, wie er sich entwickelt hat, annehmen. Wir lieben den Fußball, irgendwie. Der ist uns ja ans Herz gewachsen. Man versucht natürlich, alles zu tun, damit es wieder so wird, wie es möglicherweise mal war. Ich spreche regelmäßig mit Leuten, die sagen: Mensch, wir wollen uns wieder mehr um unseren Heimatverein kümmern. Die gehen in die Bezirksliga runter und essen da ihr Würschtl, und da ist es gemütlich, und da gibt es keinen Stress, und das ist halt Fußball in Reinform – so, wie wir ihn als Kinder kannten oder wie ihn derjenige kannte, der früher in einem kleinen Verein gespielt hat.

Die Realität ist allerdings schlicht und einfach, dass der Fußball als Sportart Nummer eins weltumspannend ist, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es ihn in dieser Art nicht mehr geben wird. Aber es wäre natürlich schön, wenn man ein bisschen an den Stellschrauben drehen könnte.

Wo wären die Stellschrauben?

Diese Summen müssten reduziert werden. Und die Vereine, die für das ganze System letztlich verantwortlich sind, müssten ihr Konzept grundlegend verändern. Sie müssten Rücklagen bilden. Das ist eventuell das, was die Krise zur Folge haben könnte. Die müssten sich sagen: Mensch, wir haben von der Hand in den Mund gelebt. Die haben über wahnsinnige Summen verfügt, und im besten Falle hat ein Verein nicht ausschließlich in Beine, sondern hie und da auch in Steine investiert.

Aber das wirft keine Rendite ab, Herr von Thurn und Taxis.

Ja, es gibt keine Rendite. Ja. Da haben Sie schon recht. Ich weiß nicht, wie’s Ihnen geht, aber mich macht es sprachlos, dass man jetzt sagt: Okay, wir werden mit acht bis zehn Vereinen weiterspielen. Die anderen leben von der Hand in den Mund. Wie sehen Sie das?

Ja, das tun sie wohl, weil sie gezwungen sind mitzuhalten. Und dieses Szenario droht tatsächlich.

Das Szenario droht. Ich will gar nicht von der dritten Liga sprechen oder von noch tieferen Klassen. Es ist klar: Es wird etliche Vereine geben, die nicht über Monate so weiterleben können. Deswegen kommen wir jetzt auf die Geisterspiele. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man sagt: Wir müssen die Saison unter allen Umständen irgendwie zu Ende bringen, und um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen, brauchen wir Geisterspiele. Die verschiedenen Szenarien, die man da entwirft – Turniermodus und so weiter –, sind ja im Grunde absurd. Aber daran sieht man, wie dringlich es ist, die Dinge weiter so am Laufen zu halten.

Ich meine, es gibt, was das Fußballgeschäft anbelangt, viele Ansatzpunkte der Kritik. Viele sagen, die Spieler sind überfordert. Es gibt viel zu viele Spiele. Und es gibt zuviel Geld. Und viele Zuschauer sind zutiefst frustriert. Letztlich könnte man, wenn man sich nicht so gut auskennen würde, sagen, dass es apokalyptisch ist. Es geht zugrunde, wie Sie das gerade sagten. Andererseits will ich mir das nicht vorstellen. Weil der Fußball eben so stark ist und weil es so viele Menschen gibt, die den Fußball auf eine geheimnisvolle Weise lieben, so dass ich schon glaube, dass es, vielleicht in einer anderen Form – aber da kann ich Ihnen jetzt auch keine Lösung anbieten –, weitergehen wird. Allerdings ist ein Punkt erreicht, an dem man wirklich sagt: Ja, also, äh … Es ist höchste Zeit, dass wir anfangen zu überlegen, wie wir das in Zukunft gestalten.

Ratlosigkeit ist eine gute Gelegenheit, um mal auf andere Gedanken zu kommen.

Ja! Das glaube ich sehr wohl. Wenn man allerdings im Moment die Fußballchefs reden hört – die kommen wie die Politiker daher. Die sind alle in einem Krisentunnel. Da geht es ums Überleben. Aus der Not heraus muss man überlegen, wie man den Fußball neu gestaltet. Wenn man Infantino (FIFA-Präsident, jW) sieht – was der noch alles will! Und dann stellt sich selbstverständlich die Frage: Werden Bayern München und Borussia Dortmund irgendwann doch in einer Superliga spielen? Das wird, glaube ich, in diese Richtung gehen. Die Hintergrundgespräche laufen schon lange. Auch wenn sich Rummenigge und Watzke (Vorstandschef Bayern München und Geschäftsführer Borussia Dortmund, jW) nach außen hin ein bisschen davor drücken, könnte ich mir vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit diese Superliga haben werden.

Das wäre der Monopolfußball schlechthin.

Dann wäre der Fußball von jeglicher Bodenhaftung endgültig entfernt. Aber auch das wird schließlich irgendwie weitergehen. Das ist zwar relativ schwer vorstellbar, aber wir haben uns mit diesen Summen in diese Lage reingeritten. Und ich sage Ihnen ganz offen: Am Ende muss dafür die Fernsehbranche die Verantwortung mitübernehmen. Ich habe das ja bei Sky mitbekommen. Ich habe 1971 beim Bayerischen Rundfunk angefangen, und damals hat die ARD noch komplizierte Verhandlungen mit Wilhelm Neudecker geführt, dem Präsidenten des FC Bayern, darüber, ob man ein Europapokalspiel für 200.000 D-Mark übertragen kann. Und ich habe erlebt, wie sich in der Folge sämtliche Summen in die Höhe geschraubt haben. Schon damals haben wir uns gefragt: Wie soll das denn weitergehen? Und jetzt (lacht) sind wir da, wo wir sind.

Aber Sie sehen ja, Herr Roth: Am Ende ist der Fußball nur durch ein Virus zu bändigen.