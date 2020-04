Anzeigenblätter wollen Steuergeld

Uwe Zucchi/dpa Briefkastenverstopfer? Auch Verleger von Anzeigeblättern fordern Staatshilfe

Verleger von Anzeigenblättern in Deutschland fordern vom Staat die komplette Übernahme der Zeitungszustellkosten in Zeiten von Covid-19. Seit dem Ausbruch der Coronaviruspandemie habe die Branche kaum mehr Einnahmen. »Viele Verlage verzeichneten in den vergangenen Wochen Verluste bei Werbeeinnahmen von 80 bis 90 Prozent«, teilte der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) am Dienstag in Berlin mit. Der Staat müsse mit einer Soforthilfe für die Zustellkosten schnell und unbürokratisch eintreten. Der Bund verwies auf das kürzlich beschlossene milliardenschwere Maßnahmenpaket für die Wirtschaft.

»Da sich kostenlose Wochenzeitungen ausschließlich über Werbeeinnahmen finanzieren, haben sie keine Möglichkeit, diese dramatischen Umsatzrückgänge zu kompensieren«, zitierte dpa am Dienstag BVDA-Hauptgeschäftsführer Jörg Eggers. Wenn Verlage nicht mehr in der Lage wären, die Zustellung aufrechtzuerhalten, würden viele der rund 200.000 angestellten Zusteller in die Grundsicherung abrutschen, hieß es weiter. Bei der Mehrheit der Zusteller handele es sich um geringfügig Beschäftigte.

Das Bundesfinanzministerium ging auf dpa-Anfrage nicht auf die konkrete Forderung der Anzeigenblattverleger ein und verwies auf das Maßnahmenpaket, das auf den Weg gebracht worden sei, um Arbeitsplätze zu sichern und Firmen zu unterstützen. »Die Instrumente des Schutzschirms sind daher so gestaltet, dass sie für Unternehmen aller Wirtschaftszweige möglichst einfach und unbürokratisch zugänglich sind, und schnell wirken.«

Im November hatte der Bundestag unabhängig von der jetzigen Lage bereits beschlossen, in die Mitfinanzierung der Zustellung von Tageszeitungen und Anzeigenblättern einzusteigen. Für 2020 ist eine Subvention in Höhe von 40 Millionen Euro vorgesehen. Begründet wird das mit sinkenden Auflagen und gestiegenen Kosten. Bis heute fehlt allerdings ein konkretes Konzept, wie das Geld verteilt werden soll.

Auch der »Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger« (BDZV) stimmte erneut in den Ruf nach staatlicher Förderung der Zeitungszustellung ein. »Die bisher genannte Summe im laufenden Jahr wird dafür allerdings nicht ausreichen«, sagte BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff. Nicht nur Bereiche wie Gesundheit und Ernährung seien systemrelevant, sondern auch die Versorgung mit nach seiner Ansicht verlässlichen und glaubwürdigen Informationen. (dpa/jW)