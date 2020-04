Auf dem Weg zur Notstandsregierung

Ammar Awad /REUTERS Wahlplakate von Benjamin Gantz und Benjamin Netanjahu in Tel Aviv (17.2.2020)

Steht in Israel die Bildung einer breiten Koalitionsregierung unmittelbar bevor oder werden sich die Verhandlungen zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem bisherigen Oppositionsführer Benny Gantz noch bis in die zweite Aprilwoche hinziehen? In dieser Frage gibt es widersprüchliche Spekulationen und Gerüchte.

Manche Beobachter behaupten zu wissen, dass schon am nächsten Montag ein neues Kabinett vereidigt werden könnte. Andere vermuten, dass Netanjahu die Gespräche bis zum Ende des bevorstehenden Pessachfests, dem Abend des 16. April, in die Länge ziehen könnte. Die Berechnung des Likud-Chefs sei, so heißt es, dass am 12. April die Frist endet, die Gantz für die Bildung einer Regierung zur Verfügung steht. Der ehemalige Generalstabschef der israelischen Streitkräfte hatte den Auftrag dazu am 16. März von Präsident Reuven Rivlin erhalten, nachdem sich 61 der 120 Knesset-Abgeordneten für ihn als nächsten Premierminister und nur 58 für Netanjahu ausgesprochen hatten. Wenn Gantz den Auftrag erfolglos zurückgeben müsste, würde er eine Trumpfkarte verlieren, die er zur Zeit noch in den Verhandlungen ausspielen kann.

Dass der Oppositionsführer sich am Donnerstag vor einer Woche bereit erklärte, in eine Koalitionsregierung mit dem seit 2009 ununterbrochen amtierenden Netanjahu einzutreten, überraschte die meisten Beobachter und stellt für die Mehrheit seiner Anhänger eine schwere Enttäuschung dar. Während des gesamten Wahlkampfs hatte Gantz immer wieder geschworen, dass er auf gar keinen Fall mit dem Amtsinhaber, gegen den im Mai ein Strafprozess wegen Betrugs und Bestechung eröffnet werden soll, in einer gemeinsamen Regierung sitzen werde.

Gantz begründet seine Kehrtwende mit der Coronakrise, deren Bewältigung die größtmögliche Einheit aller politischen Kräfte erfordere. Er sei bereit, »die Interessen Israels vor alles andere zu stellen«. Die Folge war, dass die von Gantz geführte Dreierallianz »Blau-Weiß« auseinanderbrach. Von deren 33 Abgeordneten hielten ihm nur 15 die Treue. Andere seiner bisherigen Mitstreiter, beispielsweise der Journalist und Autor Jair Lapid und der ehemalige Verteidigungsminister und Generalstabschef Mosche Jaalon, bleiben in der Opposition und erheben jetzt Vorwürfe gegen Gantz. Der hat durch seinen Schritt den größeren Teil seiner Basis verloren und damit vermutlich, unabhängig vom Ausgang seiner Verhandlungen mit Netanjahu, seine politische Karriere selbst beendet.

Noch ist nicht endgültig klar, ob auch die Führer der sozialdemokratischen Arbeitspartei diesen Weg gehen wollen. Diese einst große Partei, die Israel 1948 in die Staatlichkeit geführt und bis 1977 alle Regierungen gestellt oder dominiert hatte, hält seit der Wahl vom 2. März nur noch drei Mandate in der Knesset. Würde Parteiführer Amir Peretz jetzt wirklich in eine Koalition mit Netanjahu eintreten, was er zuvor immer wieder entschieden abgelehnt hatte, wäre mit einer Spaltung der »Awoda«, so der traditionsreiche hebräische Name, zu rechnen.

Aber auch Netanjahu steht vor Schwierigkeiten. Gantz fordert für seine stark reduzierten »Blau-Weißen« 15 Ministerposten. Das könnte der Likud durch den Plan, das Kabinett auf 36 Minister zu vergrößern, nur eingeschränkt auffangen. Netanjahus Partner im bisher regierenden Rechtsblock – neben dem Likud sind das die beiden nationalreligiösen Parteien Schas und Vereinigtes ­Torah-Judentum sowie die Rechtspartei Jamina – fürchten, dass sie erstens einen Teil ihrer Pfründe verlieren werden und dass zweitens die künftige Koalitionsregierung einige zentrale Prinzipien aufgeben könnte. Dazu gehört die von Netanjahu im Wahlkampf versprochene schnelle Annexion der zionistischen Siedlungen auf der Westbank und des gesamten Jordantals. Das lehnt auch Gantz nicht ab, will aber das Tempo mit den USA abstimmen.