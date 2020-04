Tränengas statt Schutzmasken

Florent Bardos/picture alliance/abaca Bestens ausgestattet: Die französische Staatsmacht kann auf prall gefüllte Waffenkammern zurückgreifen (Paris, 14.3.2020)

Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Mittwoch in Frankreich die Arbeit niedergelegt. Sie folgten einem Streikaufruf der Gewerkschaft CGT, die von der Regierung in der vergangenen Woche vergeblich einen »wirksamen Schutz der in vorderster Linie gegen das Coronavirus kämpfenden Frauen und Männer« verlangt hatte. Die CGT warf der Regierung vor, beim Militär und bei der Polizei »stets für üppige Materialvorräte« gesorgt zu haben. Statt Medikamente, Masken und Beatmungsgeräte für »absehbare Katastrophen« im Gesundheitsbereich in Reserve zu halten, hätten Staatspräsident Emmanuel Macron und seine Minister lieber Tränengas zur Bekämpfung von Demonstranten und Waffen für militärische Kriegseinsätze gehortet.

Die CGT-Sekretärin Natacha Pommet bestätigte am Mittwoch in einem offenen Brief an das Ministerium für den öffentlichen Dienst den Streikaufruf an rund 85.000 Beschäftigte. Der soll für den gesamten Monat April gelten und ist nicht nur an Beamte und andere Staatsangestellte gerichtet. Auch die Lohnabhängigen in privatisierten Servicebetrieben wie Müllabfuhr, Wasser- und Stromversorgung, Friedhöfen, Wohnungsbau und Klärwerken sollen die Arbeit niederlegen. Und schließlich gehörten auch Feuerwehrleute, die im Gesundheitsbereich erste Hilfe leisteten und rund um die Uhr für Krankentransporte zur Verfügung stünden, zu denjenigen, die ohne schützende Ausrüstung täglich ihr Leben aufs Spiel setzten.

Seit Tagen kümmern sich außerdem die Beschäftigten der von Macron teilprivatisierten Eisenbahngesellschaft SNCF um den Transport der vom Virus infizierten Menschen aus dem Alsace und dem Ballungsraum Paris. Die Schwerstkranken werden in umgerüsteten TGV-Hochgeschwindigkeitszügen aus den völlig überlasteten Krankenhäusern der Hauptstadt in die Bretagne und nach Bordeaux gefahren, wo – im Gegensatz zu Paris und Mulhouse – noch Betten und Beatmungsgeräte frei sind. Das gegenwärtige Kontingent von 1.200 Intensivplätzen in der Region Île-de-France reicht nicht annähernd aus für die derzeit rund 2.700 Patienten, die auf spezielle Behandlung und künstliche Sauerstoffversorgung angewiesen sind. Frankreich beklagte am Mittwoch bereits 3.523 an Covid-19 gestorbene Menschen. Seit Februar wurden insgesamt Angaben 52.128 Infizierte gezählt.

Die Gewerkschaftssekretärin Pommet bedauerte am Mittwoch, dass die Regierung auf Schreiben der CGT nie reagiert, sondern über Veröffentlichungen in den Medien versucht habe, den »Streik zum Schutz der Lohnabhängigen« zu disqualifizieren. Bei diesem Auruf gehe es Pommet zufolge um die Wahrnehmung des Rechts der Beschäftigten, ihre Arbeit einzustellen, sobald Gefahr für Leib und Leben droht. Dies sei ein »letzter Ausweg« der Lohnabhängigen, um sich selbst zu schützen.

Macron und dessen Kabinett warf die CGT vor, der Krise mit Kriegsgeschrei und autoritären Maßnahmen beikommen zu wollen. Der Präsident wiederum hatte Gewerkschaften und politische Gegner am Dienstag scharf kritisiert, weil sie »mitten in der Krise Rechnungen begleichen« wollten. In ihrer Stellungnahme beklagte die CGT dagegen »antidemokratische« Maßnahmen, die Macron der Gesellschaft zumute, gepaart mit »Attacken auf das Arbeitsrecht« und Verpflichtungen, die »immer denselben auferlegt werden«. Die Gewerkschaft prangerte die Politik der Regierung an, »die zu einem Mangel an Schutzmasken, Desinfektionsgel und Tests geführt hat, während es gleichzeitig niemals an militärischen Kriegswaffen oder an (Kampfmitteln) gegen Demonstranten wie Tränengas und Kanonen für Gummigeschosse gefehlt hat«.