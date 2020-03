Die erste Million

Köln/Frankfurt am Main. Der Leichtathletikweltverband World Athletics hat nach der Bekanntgabe des neuen Olympiatermins im Sommer 2021 eine Verschiebung seiner kommenden Weltmeisterschaften um ein Jahr angekündigt. »Jeder muss nun flexibel sein und Kompromisse eingehen«, betonte der Verband am Montag. Unterdessen hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) einen eigenen Solidarfonds zur Förderung der »Vielfalt des Vereins- und Verbandsports« in Krisenzeiten eingerichtet. Wie der DOSB am Montag mitteilte, stellt die Stiftung Deutscher Sport einen Grundstock von einer Million Euro bereit. Diese Summe solle durch Spenden weiter aufgestockt werden. (sid/dpa/jW)