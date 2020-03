Bayer muss noch mal zahlen

Mike Blake/REUTERS Weltweit vertrieben: Das glyphosathaltige Herbizid Roundup

Mit der Übernahme des US-Saatgutriesen und Gentechnikkonzerns Monsanto hat sich die Leverkusener Bayer AG bekanntlich enorme Risiken aufgehalst. In einem vergleichsweise weniger »teuren« Fall ist es nun zu einer Einigung mit US-Sammelklägern gekommen. Mit denen hat sich der deutsche Pharma- und Agrochemieriese auf einen Vergleich im Rechtsstreit um angeblich irreführende Vermarktung von sogenannten Unkrautvernichtern mit dem als krebserregend verdächtigten Wirkstoff Glyphosat geeinigt. Der Konzern erklärte sich bereit, 39,6 Millionen US-Dollar (35,8 Millionen Euro) zu zahlen, wie am Montag (Ortszeit) aus vom Gericht veröffentlichten Unterlagen bekannt wurde.

In dem konkreten Verfahren geht es darum, ob der 2018 für mehr als 60 Milliarden Dollar von Bayer übernommene Konzern Monsanto Gesundheitsrisiken auf den Etiketten seines Pflanzengifts »Roundup« verschleiert hat. Die Einigung mit den Klägern in den Vereinigten Staaten umfasst auch bestimmte Änderungen bei der Beschriftung der Produktverpackung. Die US-Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, das Unternehmen habe sich im Rahmen des Vergleichs damit einverstanden erklärt, das Etikett seines glyphosathaltigen Produkts zu ändern. So werde der Hinweis entfernt, dass Glyphosat nur ein in Pflanzen vorkommendes Enzym beeinflusse. Kritiker sind dagegen der Auffassung, dass diese chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate ein Enzym angreift, das auch bei Menschen und einigen Tieren vorkommt.

Der im Dax notierte Konzern begrüßte den Vergleich in einer Stellungnahme als Lösung zur Zufriedenheit aller Parteien. Das zuständige Gericht in Kansas City (US-Bundesstaat Missouri) muss dem Kompromiss aber noch zustimmen. Der Einigung waren mehr als zwei Jahre andauernde Rechtsstreitigkeiten in mehreren Bundesgerichtsbezirken vorangegangen.

Ein direkter Zusammenhang mit der weit größeren Klagewelle gegen Bayer in den USA wegen angeprangerter Krebsrisiken von Monsanto-Pflanzengiften wie »Roundup« existiert indes nicht. Hier dauerten die Vergleichsverhandlungen weiter an, aber es gebe noch keine Gewissheit über eine Einigung, so der Konzern. Zuletzt war Bayer als neuer Eigentümer von Monsanto nach eigenen Angaben mit rund 48.600 US-Klagen wegen Krebsgefahren der vertriebenen Breitbandherbizide konfrontiert.

Bei diesen Fällen hatte das Unternehmen die ersten drei Gerichtsprozesse in den USA verloren und hohe Schadenersatzurteile kassiert. Allerdings will die Bayer AG versuchen, die Schuldsprüche in Berufungsverfahren aufheben zu lassen. Hinter den Kulissen laufen schon länger Vergleichsgespräche unter der Aufsicht des US-»Staranwalts« Kenneth Feinberg. Analysten spekulieren auf eine Einigung, die Bayer rund zehn Milliarden Dollar kosten könnte. (dpa/Reuters/jW)