Masken statt Kampf

Herbert P. Oczeret/APA/dpa Eine Kundin mit Mundschutz am Meidlinger Markt in Wien am Montag

Die österreichische Regierung hat am Montag die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus weiter verschärft. So müssen ab Mitte der Woche Personen, die einen Supermarkt betreten, Gesichtsmasken tragen. Zudem bereiteten Vertreter der Regierung aus Volkspartei (ÖVP) und Grünen die Bevölkerung darauf vor, dass die Ausnahmesituation länger andauern könnte als bisher gedacht. Während der vergangenen Wochen war immer wieder davon die Rede gewesen, dass eventuell nach den Osterfeiertagen eine allmähliche Rückkehr zu normalen Verhältnissen eingeleitet werden könnte. Am Montag erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), es könnte noch Monate dauern, bis Ausgangsbeschränkungen und die Schließungsanordnungen für Geschäfte und Lokale aufgehoben werden.

Doch nicht für alle Bereiche gelten die strengen Bestimmungen gleichermaßen. Ebenfalls am Montag kündigten große Bauunternehmen an, dass sie in den kommenden Tagen unterbrochene Arbeiten wieder aufnehmen lassen wollen. Einen Stillstand der Branche hat es ohnehin nie gegeben, die Regierung hatte solche Maßnahmen nicht angeordnet. Viele Firmen ließen die Arbeiten allerdings vorübergehend einstellen, da die Regierungsverordnung, wonach zwischen Menschen, die nicht im selben Haushalt wohnen, ein Meter Schutzabstand bestehen muss, nicht eingehalten werden konnte. In der BRD sind 1,5 Meter Distanz Pflicht.

Um Klarheit zu schaffen, hatte die »Gewerkschaft Bau-Holz« (GBH) des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) einen Baugipfel gefordert, der Ende vergangener Woche stattfand. Dabei einigten sich Vertreter von Gewerkschaft, Unternehmen und Regierung darauf, dass auf den Baustellen weitergearbeitet werden dürfe. Die von der GBH geforderte Unterbrechung bis nach Ostern wurde von Regierung und Wirtschaftsvertretern abgelehnt. Statt mit Kampfmaßnahmen ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, halfen ÖGB-Funktionäre den Bauunternehmern dabei, alternative Bestimmungen für die Branche auszuarbeiten. Wenn der Schutzabstand nicht eingehalten werden kann – was beim Arbeiten in der Regel der Fall ist –, dann sind diesen Bestimmungen zufolge künftig Schutzmasken zu tragen. Diese müssen von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Außerdem soll die Kontaktzeit zwischen den Arbeitern »möglichst kurz gehalten« werden, wie es in den Vorgaben unbestimmt heißt.

Der ÖGB zeigte sich angesichts der Ergebnisse zufrieden. »Wir haben als Sozialpartner unsere Verantwortung wahrgenommen«, sagte GBH-Chef Josef Muchitsch in einer Stellungnahme seiner Gewerkschaft, in der er ausdrücklich ein »Danke an alle Verhandler auch auf der Arbeitgeberseite« aussprach. In der österreichischen Baubranche dominieren einige wenige Unternehmen den Markt. Strabag, Porr oder Swietelsky – drei der größten Firmen, gegen die auch seit Jahren wegen des Verdachts der Kartellbildung ermittelt wird – haben großen Einfluss auf politische Entscheidungen. Trotzdem wiesen ÖGB-Vertreter während der vergangenen Tage wiederholt auf die angeblich in der Krise gestiegene Bedeutung der »Sozialpartnerschaft« hin.

Auch in anderen Bereichen gibt es Ausnahmen von den Vorschriften der Regierung zur Eindämmmung der Coronavirusinfektionen. Bereits bei Inkrafttreten der Ausgangs- und Reisebeschränkungen hatten Vertreter sozialer Berufe davor gewarnt, dass die Pflegeversorgung binnen kürzester Zeit zusammenbrechen könnte. Wie auch in der Bundesrepublik funktioniert die Betreuung alter Menschen nur mit Hilfe der schlecht bezahlten überwiegend weiblichen Pflegekräfte aus osteuropäischen Ländern. Am Montag landeten trotz der Reisebeschränkungen zwei Flugzeuge mit mehr als 200 Ganztagsbetreuerinnen aus Rumänien und Bulgarien an Bord in Wien. Das Außenministerium hatte dafür eine Sondergenehmigung ausgestellt, wie der Österreichische Rundfunk berichtete. Die Frauen werden nun 14 Tage lang in Hotels unter Quarantäne gestellt, bevor sie ihre Arbeit bei Pflegebedürftigen aufnehmen können. Überlegungen, die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu verbessern, gibt es indes nicht.