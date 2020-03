Vanderlei Almeida/REUTERS Wer ist dieser Baumgartner? Dr. Sócrates beim Aufwärmen (r., mit Teamkollege Júnior, 1985)

Es ist einer der berühmtesten Sketche von Monthy Python: Die britische Komikertruppe ließ im Sommer 1972 in einem Philosophenländerspiel die Mannschaften von Deutschland und Griechenland gegeneinander antreten. Siegtreffer: Sokrates. 2017 griff die italienische Tageszeitung La Repubblica die Idee auf und schickte ihr Allstar-Team der linken Theorie auf den Platz: Mit Luxemburg bis Benjamin im vorbildlich offensiven 3–4–3 System. Und auch die junge Welt warb schon im Rahmen einer Kampagne etwa mit Marx als »Angstgegner«. Doch so absurd-lustig das Duell von Archimedes, Sokrates, Hegel, Nietzsche, Marx und Co. ist: Mit etwas Fleiß hätte man auch in der Realität ein internationales Team aus ballkunstfertigen Philosophen aufstellen können.

Relativ bekannt ist, dass der Existentialist Albert Camus, aufgewachsen in der damaligen französischen Kolonie Algerien, ein richtig guter Torhüter war. Beim hauptstädtischen Spitzenklub Racing Universitaire d’ Alger hatte er einen Stammplatz inne. Die Tätigkeit auf der Linie sollte sein Studium finanzieren. Leider kam es nicht dazu. Kurz nach dem Abitur erkrankte Camus an Tuberkulose. Die Seuche schädigte seine Lunge so sehr, dass er den Leistungssport aufgeben musste. Camus verließ Racing Universitaire, bevor der Verein in den Saison 1933/34 und 1934/35 die Stadtmeisterschaft gewann – in Ermangelung einer ausgespielten Landesmeisterschaft damals die größte nationale Trophäe für algerische Klubs.

Im Vergleich zu Camus nahmen sich die Fangkünste eines Walter Jens bescheiden aus, zumal er strenggenommen kein Philosoph, sondern Professor für klassische Philologie war. Auch die Mär einer Tätigkeit zwischen den Pfosten eines Spitzenteams ließe sich ebenso leicht widerlegen wie die Behauptung, er sei nicht in der Hitlerjugend gewesen. Zwar hütete Jens den Kasten des Eimsbütteler SV, doch nur in den unterklassigen Abteilungen. Für einen Platz in der ersten Mannschaft hätte es nie gereicht. Der heutige Bezirksligist war zu Jens’ aktiver Zeit die beste Hamburger Fußballtruppe. In der Gauliga Nordmark, einem Vorläufer der Regionalliga Nord während des Faschismus, waren die Eimsbütteler sogar einmal häufiger Meister als der HSV. Immerhin spielte Jens nach seinem Studienplatzwechsel von Hamburg nach Freiburg im Tor der dortigen Universitätsauswahl.

Überhaupt hätten die Deutschen vermutlich den Hauptanteil an einer internationalen Philosophenelf gestellt. Ein Kandidat wäre der katholische Religionsphilosoph Georg Scherer gewesen. Lange bevor er Professor in Duisburg wurde, war Scherer in jungen Jahren Fußballfans am anderen Ende des Ruhrpotts durchaus ein Begriff. Zwar stand die Gründung des prominentesten Wuppertaler Klubs in Scherers Karriere noch nicht an; der WSV ging erst im Juli 1954 aus einer Fusion der Vereine TSG Vohwinkel und SSV Wuppertal hervor. Beider Trikot hatte Scherer in seiner aktiven Zeit getragen. Als der WSV seine Erfolge in der Oberliga West feierte, zwang eine Knieverletzung Scherer, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Der wohl beste Fußballer unter Deutschlands Philosophen stammte aus München. Hans Michael Baumgartner, später Professor in Gießen und Bonn, schaffte es in der Saison 1952/53 in die höchste Klasse der BRD. In 19 Begegnungen lief er für den TSV 1860 in der Oberliga Süd auf. Gleich bei seinem Debüt erzielte er für seine Sechziger das 1:0 gegen Waldhof Mannheim. Am zweiten Spieltag traf er ebenfalls, in Ulm. Danach gelang dem damals 19jährigen nur noch ein Tor beim Sieg gegen den Karlsruher SC – zu wenig, um den Abstieg in die Regionalliga zu verhindern. Das Fußballoberhaus begrüßte Baumgartner wieder in der Saison 1956/57. Der angehende Philosoph studierte inzwischen in Göttingen. Um für den Bundesligaverein Hannover 96 zu stürmen, war Baumgartner immer noch schnell genug. Und treffsicher: In 27 Einsätzen, auf zwei Spielzeiten verteilt, gelangen ihm elf Tore. Die Niedersachsen belegten in der Abschlusstabelle die Ränge drei beziehungsweise zehn.

Bleibt noch die Frage, ob es denn vorzeigbare griechische Philosophenfußballer gab. Fehlanzeige! Im Fußball ist Sócrates bekanntlich Brasilianer. Der spielte den »Futebol Arte« auf höchstem Niveau und führte die Seleção bei den Weltturnieren 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko auf den Platz. Getauft wurde Sócrates aber nach dem antiken Vorbild seiner Eltern, und auch ein Universitätsexamen legte er ab, in Medizin. Erst nach der Fußballerkarriere kam ein zweiter Hochschulabschluss hinzu, diesmal im Fach Philosophie. Praktiziert hat der Doppelakademiker freilich nur als Arzt. In seinem Werk »Sokrates flankt«, das sich mehr ums Denken als ums Kicken dreht, hat Stephan Geiger auch dem brasilianischen Sócrates ein Denkmal gesetzt – als Philosoph und Fußballer.