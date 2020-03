Schutzlos in der Krise

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Kassiererinnen sind großer Ansteckungsgefahr ausgesetzt

Die Beschäftigten des Groß- und Einzelhandels sorgen dafür, dass die Grundversorgung der Bevölkerung auch in Zeiten der Coronaviruspandemie nicht vollends zusammenbricht. Dafür werden sie allseits in den höchsten Tönen gelobt. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte in ihrer »Rede an die Nation«: »Wer an diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zur Zeit gibt. Danke, dass Sie da sind für ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.« Soviel öffentliche Aufmerksamkeit für die Verkäuferinnen ist selten. Eine Gruppe von Gewerkschaftern will sie nutzen, um der langjährigen Verdi-Forderung nach allgemeinverbindlichen Tarifverträgen Gehör zu verschaffen. Sie haben deshalb eine Petition gestartet, die innerhalb weniger Tage bereits mehr als 1.000 Menschen unterschrieben haben.

»Fast zwei Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten ohne den Schutz von Tarifverträgen. Diesen unhaltbaren Zustand wollen wir endlich angehen«, erklärte der ehemalige Gewerkschaftssekretär und Mitinitiator der Kampagne, Anton Kobel, gegenüber jW. Seit der Jahrhundertwende verweigern die Unternehmensvertreter des Einzelhandels, die Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären und somit ihre Gültigkeit auch für nicht tarifgebundene Betriebe. »Deshalb konnte sich eine Schmutzkonkurrenz etablieren, die auch die noch tarifgebundenen Firmen unter Druck setzt – ein Teufelskreis, durch den die Beschäftigungsbedingungen immer schlechter werden.«

Die Unterschriftenaktion fordert von den politisch Verantwortlichen im Bund und in den Ländern, dem Einhalt zu gebieten. »Es ist im öffentlichen Interesse, dass alle Handelsbeschäftigten nach Tarif bezahlt werden«, betonte Kobel. »Denn ein Großteil der Verkäuferinnen kann von ihrem Lohn nicht eigenständig leben – geschweige denn eine auskömmliche Rente erreichen.« Um eine Altersrente auf Grundsicherungsniveau zu beziehen, müssten sie dem ehemaligen Gewerkschaftssekretär zufolge kontinuierlich etwa 2.600 Euro brutto verdienen. Doch die Einkommen im Handel liegen in der Regel weit darunter – zumal die meisten Verkäuferinnen in Teilzeit arbeiten. »Massenhafte Altersarmut ist die Folge«, kritisierte Kobel. »Die Gesellschaft hat ein dringendes Interesse daran, das zu ändern.«

Derzeit können die Unternehmerverbände Anträge auf Allgemeinverbindlichkeit im sogenannten Tarifausschuss blockieren. Gewerkschaften fordern, dass es auch allein mit den Stimmen der Beschäftigtenvertreter möglich sein muss, Tarifverträge für eine ganze Branche verpflichtend zu machen. Das wäre gerade im Einzelhandel dringend nötig. Denn Verdi fehlt in vielen Betrieben derzeit die Kraft, mit Arbeitskämpfen die Tarifbindung durchzusetzen.

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke verwies am Freitag in einer Mitteilung darauf, dass die Einzelhandelsunternehmen, deren Läden trotz der Pandemie geöffnet sind, »Extraprofite einfahren«. Jetzt gelte es, den dort Beschäftigten – aber auch ihren Kollegen im Gesundheitswesen, bei der Bundesagentur für Arbeit und in anderen »versorgungsrelevanten Bereichen« – besondere Anerkennung zu zollen, und zwar finanziell. Werneke forderte die Unternehmen auf, während der Pandemie »ab sofort und unbürokratisch« eine Prämie von 500 Euro pro Monat zu bezahlen.