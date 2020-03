Belgiens Banken haften für Notkredite

Johanna Geron/Reuters Cash gegen den Crash: Die Finanzinstitute sollen nur bei drastischen Einbußen gerettet werden (Liege, 20.3.2020)

Wie in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden können auch die Betriebe in Belgien Notkredite erhalten, falls sie durch die Coronakrise in finanzielle Bedrängnis geraten. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied zu den anderen Ländern: Die belgischen Banken müssen für einen Großteil der Verluste selbst aufkommen. Seit Freitag können die Anträge gestellt werden.

»Wir setzen im Moment alles daran zu verhindern, dass gesunde Betriebe den Bach runtergehen und Familien in Zahlungsnot kommen«, sagte Finanzminister Alexander De Croo laut einer Presseerklärung der Belgischen Nationalbank vom 22. März. Die Banken haben deshalb der Regierung zugesagt, 50 Milliarden Euro für Notkredite bereitzustellen. Dafür übernimmt der Staat für ein Jahr die Garantie.

Darüber hinaus springt der Staat nur ein, wenn der Verlust der Banken durch geplatzte Kredite größer ist als der dreifache Wert der Kreditverluste während der Finanzkrise von 2008. Beträgt der Verlust bis zu drei Prozent des Kapitals, muss ihn die Bank alleine tragen. Zwischen drei und fünf Prozent teilen sich Bank und Staat den Verlust. Für alles, was darüber ist, kommt der Staat zu 80 Prozent auf.

In Frankreich ist das Risiko der Banken auf 0,1 Prozent beschränkt, in Deutschland steht der Staat sogar für 550 Milliarden Euro alleine gerade. Belgien wäre dazu nur schwer in der Lage. Im Haushalt fehlten schon 14 Milliarden Euro, als man »Corona« nur als Biermarke aus Mexiko kannte. Nach neuesten Schätzungen wird das belgische Defizit jetzt auf 30 Milliarden ansteigen.

»Die belgischen Banken wollen die Wirtschaft in dieser schwierigen Phase maximal unterstützen«, sagte Johan Thijs, der Vorsitzende der Bankenföderation Febelfin. Während der Finanzkrise hatte der belgische Staat die Banken mit 20 Milliarden Euro gerettet. Bis zum 30. September müssen nun keine Raten auf Kredite und andere finanzielle Verpflichtungen bei den Banken bezahlt werden. Kosten entstehen dafür nicht.

Damit soll ein Dominoeffekt in der Wirtschaft vermieden werden, weil immer mehr Unternehmer und Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Die Stundung gilt auch für Selbständige und Privatpersonen mit einem Wohnkredit vom Flämischen Wohnungsfonds (Vlaams Woningfonds). Mit Geld vom Fonds konnten Geringverdiener in der Vergangenheit eine Eigentumswohnung kaufen und die Summe in monatlichen Raten zurückzahlen.

Pierre Wunsch, der Chef der Belgischen Nationalbank, spricht von einer »Bazooka auf belgisch«. »Das System basiert auf Solidarität und gesundem Verstand. Menschen, die Hunderttausende Euro auf ihrem Konto haben, sind nicht die Zielgruppe«, so Johan Thijs. Wer die Rückzahlung aussetzen will, muss nachweisen, dass die finanziellen Schwierigkeiten eine Folge der aktuellen Krise sind. Wer bereits im Januar im Rückstand war, fällt nicht darunter.