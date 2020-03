Verschärfte Ungleichheit

Siphiwe Sibeko/REUTERS Obdachlose Männer in Johannesburg zu Beginn der 21tägigen Ausgangssperre in Südafrika (27.3.2020)

Mit einer der weltweit striktesten Ausgangssperren hat Südafrika auf die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 reagiert. Seit Freitag gilt in dem Land ein »Lockdown«, für 21 Tage dürfen die Menschen lediglich zum Einkaufen, für Arztbesuche, für dringende Bankangelegenheiten und zur Abholung von Sozialleistungen die eigene Wohnung verlassen. Sämtliche Betriebe, die nicht der Versorgung mit essentiellen Gütern dienen, mussten schließen. Selbst die noch geöffneten Supermärkte dürfen lediglich Produkte des dringenden täglichen Bedarfs anbieten, der Verkauf von Kleidung, Elektrogeräten und ähnlichem sowie von alkoholischen Getränken und Zigaretten ist untersagt. Auch jegliche Reisen sind verboten, der Flugverkehr wurde komplett eingestellt.

Die Umsetzung der mit gut drei Tagen Vorlauf bereits am Montag vergangener Woche angekündigten Ausgangssperre gestaltete sich in den ersten Tagen jedoch schwierig. Während die Straßen in den Mittel- und Oberschichtsvierteln nahezu menschenleer blieben, bildeten sich vor Supermärkten in den Townships lange Schlangen. Grund dafür sind einerseits die wenigen Einkaufsmöglichkeiten in den Armenvierteln. Andererseits war es den Ärmsten auch rein finanziell völlig unmöglich, Vorräte anzulegen. In der Krise verschärft sich so sichtbar die enorme Ungleichheit im Land – Südafrika hat weltweit die höchste Ungleichverteilung von Einkommen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Zahltag für die meisten Beschäftigten bereits in die Zeit der Ausgangssperre fiel. Die Barauszahlung von Kindergeld sowie Invaliden- und Sozialrenten – die große Mehrheit der Empfänger hat keine Bankkonten – findet gar erst seit dem gestrigen Montag über mehrere Tage verteilt statt. Auch deshalb dürfte das Gedränge in den Supermärkten so schnell nicht abebben. Südafrikas Sicherheitskräfte – das Militär wurde zur Unterstützung der Polizei abkommandiert – reagierten bereits am Wochenende teils überfordert. In Johannesburg feuerten Einsatzkräfte mit Gummigeschossen auf eine Menschenmenge vor einem Supermarkt.

Auch die Regierung scheint nervös. Mit Stand vom Montag morgen verzeichnete Südafrika zwar erst zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19. Im Durchschnitt sterben in Südafrika, das etwa 58 Millionen Einwohner hat, täglich etwa 1.500 Menschen. Doch völlig unklar ist, wie das Virus auf die große Zahl der Immungeschwächten im Land wirkt. Südafrika hat zwar mit einem Altersmedian von 27,4 Jahren eine sehr junge Bevölkerung, verzeichnet zugleich aber weltweit mit die höchsten Infektionszahlen bei Tuberkulose (derzeit über 300.000 Erkrankte) und HIV (13,1 Prozent der Gesamtbevölkerung). Auf diese Probleme wies auch Staatspräsident Cyril Ramaphosa in seiner Ansprache hin, in der er die Ausgangssperre verhängte. Hinzu kommt, dass das staatliche Gesundheitssystem, auf das die 80 Prozent der Bevölkerung angewiesen sind, die sich keine private Krankenversicherung leisten können, bereits jetzt überlastet, unterfinanziert und schlecht ausgestattet ist – völlig unabhängig vom Coronavirus.

Die große Sorge der Regierung ist daher, dass sich das Virus in den Armenvierteln ausbreiten könnte. Insbesondere in den zahlreichen Hüttensiedlungen, wo durchschnittlich sieben Menschen in einem Haushalt zusammenleben, wäre eine wirksame Isolation von Infizierten kaum möglich.

Nicht abzuschätzen sind jedoch auch die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Ausgangssperre, insbesondere für diese Viertel. Ein großer Teil ihrer Bewohner ist von einer informellen Ökonomie abhängig, verdingt sich in Tagesjobs oder verdient sein Geld als Straßenverkäufer. Wie der Staat diese Menschen nun versorgen will, ist bisher nicht erkennbar.